Justicia de EEUU ordena a SQM pagar US$ 48 millones por conflicto heredado de 1930

Demanda interpuesta en 2010 por Pomona, California, apunta a la filial de la minera en ese país por contaminación por uso de fertilizantes. Firma chilena impugnará el veredicto.

Hechos de contaminación por uso de fertilizante que vienen de 1939 y 1940 en Estados Unidos provocaron que la justicia de ese país fallara la tarde del miércoles contra SQM North América, ordenando el pago de US$ 48,1 millones.

Aunque han transcurrido casi 100 años de los hechos, y SQM se constituyó como tal en 1968, fue recién en diciembre del 2010 cuando la ciudad de Pomona en el Estado de California interpuso una demanda en contra de su filial, la que se conoce ante la Corte de Distrito Central de California.

Según comentan fuentes, parte de la formación de SQM involucró la fusión de salitreras que estaban quebradas y una de ellas, que era uno de los predecesores de SQM, venía con esta sociedad en Estados Unidos que hoy está en el juicio. Así, a pesar de que la demanda apunta a esta última, que fue creada alrededor de 1920, la minera heredó el conflicto que se destapó décadas más tarde.

La demandante, que es una especie de municipio de esa localidad, reclama el pago de gastos y otros valores relacionados con el tratamiento de aguas subterráneas para permitir su consumo previa extracción del perclorato existente en ellas. Y que, según relata la minera no metálica en uno de sus estados financieros, supuestamente provendría de fertilizantes chilenos.

El juicio ya lleva 11 años en curso y ha tenido distintos pronunciamientos para la minera. El 17 de mayo de 2018, el juez de distrito Gary Klausner dictó una sentencia en favor de SQM NA tras el veredicto del jurado. Sin embargo, el 6 de febrero del año pasado, la Corte de Apelaciones del IX Circuito de los Estados Unidos ordenó la repetición del juicio, el cual fue postergado hasta el 31 de agosto de este año.

Fue así que, en esta nueva revisión, el veredicto fue desfavorable para la compañía. Y, además, la justicia norteamericana le impuso un castigo monetario mayor al que pedía la demandante, que originalmente bordeaba los US$ 36 millones.

La antigüedad del caso no sería el principal argumento en la defensa de la minera, ya que habría elementos técnicos que permiten que no haya prescrito a pesar de los años. Pero está el convencimiento que es un caso heredado y que no involucra a ejecutivos de SQM.

El gerente general de SQM, Ricardo Ramos, aseguró en un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que "SQM NA tiene la intención de ejercer enérgicamente sus derechos para impugnar el veredicto ante el Tribunal del Distrito y la Corte de Apelaciones".

Con la convicción que el veredicto no es final, la empresa está analizando las alternativas posibles para su defensa. Uno de los elementos a revisar -por ejemplo- sería conocer la autoridad con que el jurado sanciona con un monto mayor al que pedía el demandante. Además, trascendió, se estarían viendo algunos errores en el proceso.

