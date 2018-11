Nelson Pizarro: “Si no somos capaces de rentabilizar nuestras minas, no sé cómo se va a suplir la inyección de recursos que generan”

Minería

El timonel de la estatal, la mayor productora de cobre del mundo, reconoce que ha sido complejo lidiar con la reforma laboral y dice que no ve espacio para que proyectos como Chuqui Subte y Nuevo Nivel Mina se sigan encareciendo.

El Chile minero que conoció hace 30 años, es totalmente distinto al de hoy. El presidente ejecutivo de Codelco dice que esta industria ha tenido que abordar temas que en 1988, cuando él estaba en la entonces Disputada de Las Condes, eran impensados, como la relación con las comunidades o la escasez de agua.

"Los recursos mineros de 30 años atrás fueron completamente distintos a los actuales. Todo este panorama dentro del cual tenemos que hacer minería, plantea una serie de desafíos para seguir entregando los recursos que el país ha recibido históricamente de esta empresa", asegura.

Pizarro aterrizó en Codelco en 1990, cuando llegó a Andina. En 2014 -tras pasar una temporada en el sector privado dando vida a una de las últimas faenas que han comenzado a funcionar en el país, Caserones- fue nombrado como máximo ejecutivo. Tema obligado -a raíz del cambio en el directorio concretado en mayo- fue su continuidad y cuánto tiempo más estará en la empresa, a lo que responde "creo que el país escuchó claramente que yo dije que iba a ser una transición tranquila".

- ¿No hay una fecha límite?

- No es esa una preocupación diaria, pero mientras tanto estoy en el pleno uso de mis facultades y con el total compromiso mío y de todo el equipo de seguir avanzando. Esto no para. Definitivamente no para. Tenemos que seguir impulsando que Codelco siga generando, a pesar de tener recursos minerales de menor calidad, con restricciones mucho más apremiantes para el Estado de Chile.

- ¿Hay algún desafío que usted percibía en 1990 y que sigue estando presente hoy?

- Desde luego, una vez más Codelco tiene que cuestionarse sus metodologías de trabajo, los estándares y los perfiles de sus trabajadores para continuar rentabilizando recursos mineros que son de mucho menos valor intrínseco y mayor complejidad. Y esto significa tecnología, presionar el uso eficiente de los recursos, la continuidad de marcha de los procesos y el uso eficiente de recursos. Sin esto es muy difícil sobrevivir en la minería para los próximos 10 o 15 años.

- ¿Cuándo se podría terminar con el análisis y pasar a la acción?

- Estamos en la acción. Desde el año 2005 empezamos a probar una flota de camiones autónomos, sin choferes. Yo estaba como vicepresidente del área norte y traje estos equipos. Hasta el día de hoy -felizmente- siguen operando. Tenemos una flota no muy grande en Gaby, pero lamentablemente es la única faena en Chile. Lamentable, porque -insisto- pienso que es una tendencia inevitable.



Países mineros, quizás con distintas morfologías del lugar donde están sus minas, lo usan profusamente.

Después de eso, Codelco empezó a pensar en que había que remotizar y robotizar y hoy operamos concentradoras desde la esquina de El Bosque con Vitacura.

Hemos creado una estructura que se llama Codelco Tech para que sea la ventanilla única para invitar al mundo de la innovación y la ciencia a que se hagan cargo de una canasta de problemas que tenemos y desarrollen soluciones.

Además, estamos avanzando en los proyectos estructurales, que no sólo significan inversión, sino que tienen asociado un componente de transformación. Estos son indisolubles, porque no basta sólo invertir, hay que transformar los modelos de negocios. Hay que buscar sin excusa, sin pausa, la introducción de tecnologías distintas y, por lo tanto, ese es el desafío de Codelco.

Esta empresa está hoy en un país distinto, con nuevas políticas públicas, con insumos críticos diferentes, con una tremenda escasez de uno de ellos y nuestro desafío es tomar esa tremenda cantidad de minerales que aún están en el cerro, que no son todo lo bondadoso que eran antes, para continuar contribuyendo a la generación de excedentes de este país.

- ¿Cree que ha cambiado el rol que juega Codelco para el país en los últimos 30 años?

- Sin duda, la visión de Codelco hoy es muchísimo más focalizada en la creación de valor y hacer una minería sustentable, que tenga plena conciencia de que, como un actor principal en la aprobación de los proyectos, están las comunidades.

El paradigma de que la minería es esfuerzo, sudor y transpiración, se ha vuelto un mito. La minería hoy día la manejan personas muy jóvenes, en algunos casos estamos viendo centros de operación integrados remotos en que seis o siete personas parados en una sala computacional ven los procesos vía cámaras de televisión, controlan los parámetros, optimizan. Son ellos los que manejan estando acá, a 1.500 kilómetros de una faena, o en Rancagua a 150 kilómetros del fondo de la mina. Nosotros vamos para allá, la tecnología sigue avanzando, no hay alternativa.

- ¿El poder político estrujó mucho a Codelco en algún minuto?

- Me voy a referir solamente a lo que es un hecho incuestionable. El nivel de reinversión de los excedentes en Codelco fue históricamente bajo el 10%, mientras en las grandes mineras es cerca de 30%.

Siempre el desafío de Codelco ha sido conseguir los recursos para reponer su base minera, hasta que en el año 2014 vino el darse cuenta de que si Codelco no empezaba a desarrollar nuevos recursos, en un quinquenio o en un decenio, caía de un millón 700 mil toneladas de cobre a menos de la mitad.

Con eso, todo el aporte de Codelco a los excedentes prácticamente desaparece. No me imagino un Chile sin minería. No me imagino qué hubiera sido de Chile sin la minería, la nuestra y la de terceros. Habría sido un país completamente distinto y, si no somos capaces de rentabilizar nuestros recursos mineros, no sé cómo vamos a suplir esa inyección que se genera.

Codelco ha hecho un tremendo avance en disciplinar el desarrollo de los proyectos en todas sus etapas para llegar al directorio con una iniciativa que reúna toda la información. Esa es una decisión muy complicada, quién puede predecir el precio del cobre.

- A principios de año se anunciaron fuertes alzas en los montos de inversión de Chuqui Subte y Nuevo Nivel Mina de El Teniente, ¿se seguirán incrementando esos costos?

- Los incrementos de los cápex son aquellos que están en el proceso de reformulación que hicimos. Hubo una desviación provocada de 36% por precio, 34% por cantidad y 20% por aceleración. ¿Por qué había que acelerarlo? Porque si no nos quedábamos sin mineral y porque una vez que Chuquicamata se empieza a hundir en 2019, tienes que entrar a preparar los siguientes bloques. Esto no va a parar nunca en los siguientes 30 o 40 años. Empiezas a hundir y tienes que estar desarrollando los siguientes bloques. Estamos entrando en esa etapa. ¿No habrá una forma más eficiente de desarrollar toda esta minería? Estamos probando.

- ¿Y considerando que se han incrementado esos costos, bastará con la capitalización que se ha anunciado?

- En esos dos proyectos no veo espacio para seguir aumentando. Con la ingeniería casi terminada, con las compras casi terminadas, con el nivel de construcción avanzando, yo no me imagino que el valor que está en proceso de reformulación, vaya a ser insuficiente. Tengo la esperanza que no tengamos que gastar todo.

Nuevo mapa laboral

- ¿La reducción de costos sería uno de los principales ejes de su gestión?

- Hay varios. Hicimos más de 15 negociaciones colectivas, cero reajuste real, prácticamente sin conflicto. Y este año llevamos 15 más, una al mes, pero nos quedan tres, difíciles. Pero estamos en eso.

Esos son logros relevantes, importantes, obviamente no es mi logro, sino de todo el equipo.

Pero también está la comprensión de nuestros trabajadores de que no era el momento y hoy día hemos mejorado. Hemos reflejado en nuestros proyectos metas. Tenemos que entender que comprometer remuneraciones en función del precio del cobre es muy riesgoso, porque el precio del cobre es absolutamente volátil.

- ¿Cuál es su evaluación respecto al desarrollo de las negociaciones colectivas?

- El trabajo que hemos hecho con nuestra gente ha sido importante. Nuestros trabajadores son personas valiosas y entienden que la minería de hoy no es la misma que la de ayer. Obviamente, hay algunos más difíciles que otros, pero nuestros trabajadores han entendido la nueva realidad. En definitiva, no ha habido megabonos.

- ¿Pero hubo un efecto directo por la reforma laboral?

- Pero claro. Mucho más complejo. El tema de los servicios mínimos no está resuelto. También han proliferado pequeños sindicatos. Lo hemos vivido en el caso de Andina. Tuvimos los sindicatos, cerramos con ellos negociaciones colectivas sin ruido, sin problemas y de pronto nos enfrentamos a una huelga de casi 40 días con 83 trabajadores. Así como ese pequeño sindicato hay otros que han surgido.

- ¿Los servicios mínimos han sido la piedra de tope?

- No diría que es la piedra de tope, pero ha sido complejo. Lo que realmente preocupa son estos sindicatos pequeños, porque ellos necesitan superar los acuerdos de los sindicatos grandes para sumar a los eventuales futuros trabajadores. La minería de hoy –vuelvo a insistir- es muchísimo más restrictiva y compleja que la de 10 años atrás.

2014

julio

El largo camino de Pizarro

La experimentada trayectoria de Nelson Pizarro en la minería y en Codelco lo situaban como el candidato ideal para liderar la empresa en 2014. Tras el cambio de gobierno y directorio de ese año -que terminó por detonar la salida del presidente ejecutivo de ese entonces- se inició un proceso de búsqueda competitivo, el que incluso terminó con Pizarro y Sergio Jarpa, el otro postulante, disputando hasta el final el cupo.

Finalmente, el último día de julio fue elegido Pizarro, el mismo que unas semanas antes de ser nombrado había dado por inaugurado el proyecto minero Caserones -de SCM Minera Lumina Copper Chile-, una firma de capitales japoneses, operación ícono de la nueva minería, por estar a una gran altura en la cordillera y tener bajas leyes de mineral.

En estos cuatro años, Pizarro ha debido lidiar con varios frentes: reformulación de proyectos, capitalización, Contraloría y conflictos con contratistas, entre otros, como el precio del cobre.