Broota anuncia tercer fondo para invertir en 15 startups de alto impacto

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Con el objetivo de ampliar el espectro de inversionistas en startups de alto impacto, en 2022 la plataforma de financiamiento colectivo Broota lanzó Diversifica Startups 1 (DS1), un vehículo de inversión con el que lograron recaudar más de $ 2.600 millones y respaldar a 18 firmas, con tickets de entrada de $ 5 millones.

La firma, que reúne a inversionistas y startups -fundada por Federico Iriberrry y José Antonio Berríos-, replicó la experiencia en 2023, con un segundo fondo (DS2) con el que reunieron más de $ 2 mil millones e invirtieron en 15 startups, entre ellas, Algramo, Políglota y Ecoterra.

Pese a la “buena” evaluación, detectaron que menos del 10% de los inversionistas tenía bajo 30 años, lo se atribuyó a lo “difícil” que era disponer de $ 5 millones. Por eso, anunciaron la estructuración de su tercer fondo, DS3, cuya principal novedad es la disminución del ticket de entrada a $ 2 millones.

“Tomamos la decisión de bajarlo para que más gente aún pudiera ser parte de esta inversión diversificada”, señaló Iriberry, CEO de Broota.

La meta para este fondo es recaudar alrededor de $ 2 mil millones y colocarlo en 15 startups de alto impacto hasta etapas pre-serie A con montos entre los US$ 50 mil y US$ 200 mil durante este mismo año, pero estudian alternativas para aumentar la meta.

Respecto de la selección de startups, están abiertos a todas las industrias pero con una condición: deben tener impacto positivo. “Buscamos fundadores con compromiso de agregar valor y que su solución genere externalidades positivas, ese es nuestro motor y filtro”, dijo Berríos.

DS3 operará al igual que sus antecesores, es decir, apalancado al proceso de la plataforma de Broota, cuyo equipo presenta las oportunidades de inversión a su comunidad de inversionistas ángeles y personas naturales.

El proceso, explicó el jefe comercial de Broota, Eduardo González, se basa en filtros como el scouting (selección de empresas), análisis de métricas, antecedentes legales y valorización de las startups.

Hasta ahora, el balance es positivo. En los dos primeros fondos constituidos entraron casi 400 personas como inversionistas y la idea, dijo, es continuar estructurando fondos a futuro.

Año de récords

Berríos señaló que 2023 fue un año de varios récords positivos y negativos. Entre los “buenos”, destacó el alto movimiento que registraron en su mercado secundario, un vehículo para otorgar liquidez a inversionistas en startups ya financiadas a través de Broota.

“Dar liquidez a este mercado es la última patita de lo que le falta al ecosistema para que haya más interés”, comentó Iriberry.

Sin embargo, en la parte negativa, señalaron que tuvieron un récord de rechazos de startups a financiar.

“Tristemente no estuvimos en sintonía y rechazamos un gran porcentaje de las startups por no estar de acuerdo con la oportunidad de inversión. Desde nuestro punto de vista, gran parte de las firmas no ajustaron su valorización a la realidad del mercado”, dijo Berríos.

En tanto, Iriberry agregó que existía un “rezago” en la valorizaciones y que a los fundadores “les costó entender” el nuevo apetito por esta clase de activos y exposición al riesgo.

“Nos encontramos con casos tipo ‘oye, quiero valer US$ 10 millones’ y en nuestro análisis no pasaba de US$ 4 millones. Era bien difícil”, afirmó.

Otro de los hitos que destacaron fue el desarrollo de Nalca, una herramienta para que startups puedan gestionar su compliance, gobernanza y orden societario, la que estuvo en trabajo durante 2023 y lanzaron en enero pasado.

Si bien hasta ahora está siendo ofrecida a firmas que han pasado por su plataforma, la idea es que opere como un Software como Servicio (SaaS) para terceros.

Reactivación

Tanto Berríos, Iriberry como González, ven con buenos ojos 2024 para la firma y la actividad del venture capital, la que estuvo de capa caída durante el año pasado.

Incluso, señalaron, están “a punto” de superar la recaudación total de 2023, cuando financiaron a seis startups. En lo que va de 2024 ya respaldaron a cuatro, y tienen una ronda abierta.

“Este año han invertido 993 personas, cerca de un quinto de los inversionistas de Broota. Te habla de que cada vez más gente quiere ser parte de este activo”, dijo Iriberry.

“Esperamos un buen año por distintas razones”, dijo Berríos. “La realidad económica que ya empieza a estar mejor y la reactivación por parte de los fondos de inversión, porque al final esto opera como una cadena”, agregó.

González agregó que la actividad del venture capital se recuperará, con énfasis en el segundo semestre. “Habrá un sesgo de selección a las mejores firmas (…) Pasar de una tasa de 11,25% a un 5% a fin de año también será un aliciente”, concluyó.