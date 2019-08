Nelson Pizarro y sus planes tras Codelco: "Dormir y después de 60 días comenzar a incorporarme en distintas actividades"

Minería

El presidente ejecutivo de la estatal, quien abandonará su cargo a fines de este mes, reconoció que tiene una mezcla de "pena y alegría" de abandonar la empresa.

"Tengo entre pena y alegría". Estas fueron las primeras palabras del actual presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, tras inaugurar hoy oficialmente el emblemático proyecto Chuquicamata Subterránea junto al Presidente de la República, Sebastián Piñera.

Aún emocionado por el hito con que culmina su etapa como máximo timonel de la cuprífera estatal, mientras recibía las felicitaciones de sus pares y accedía a cuanta solicitud de fotografía se le imponía en su caminar, el histórico ejecutivo asumió la que será su nueva realidad: "A propósito de la transformación, tengo que transformarme yo mismo, trabajar de mucho a nada, pero así es la vida".

Saliendo de una reciente intervención en su rodilla, y a poco más de dos semanas de despedirse de la estatal, Pizarro tendría claro lo que le deparará su futuro al menos en el corto plazo. Consultado por sus planes en esta nueva etapa, fue claro: "Dormir, dormir, dormir, dormir y después de 60 días comenzar a incorporarme en distintas actividades tres días a la semana".

Mirando cómo fue su gestión al mando de la cuprífera estatal, el histórico ejecutivo reconoció que "estos cinco años de Codelco han sido duros", teniendo en cuenta las circunstancias de la minería, del país, el cambio de toda la legislación laboral, ambiental. "Todo el impacto de la minería se torna cada vez más complejo, más difícil, pero también más desafiante", sostuvo

Sin embargo, aseguró que lo que se ha hecho es el inicio de un proceso que no para en cinco años, ya que "hay muchos años por delante para ir adecuando las tecnologías, los nuevos perfiles, la misma comunidad y eso hay que hacerlo, porque la minería es demasiado importante y trascendente para Chile". Por esto, fue enfático en recalcar que "no me imagino un Chile sin minería, no me lo imagino".

Pizarro explicó que "cuando nos ponen restricciones de borde nos desafía. Como decía el presidente, hay que mirar las cosas de otra forma para cumplir la legislación y seguir siendo rentable", agregando que la competencia para Codelco es clave. "Esta es una empresa del Estado, es una empresa pública, que tiene más expectativas", dijo.