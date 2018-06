Minería Serie B de SQM registra movimientos por US$ 120 millones en la bolsa LecturaUn total de $ 75.806 millones, equivalente a cerca de US$ 120 millones, transaron las acciones Serie B de SQM ayer en la Bolsa de Comercio de Santiago. ¿La razón? El eventual rebalanceo de su ponderacón del índice referencial MSCI. Ello producto del considerable aumento del free float (títulos que no están en manos de los accionistas principales) de las acciones de la minera ligada a Julio Ponce Lerou, tras la venta de Nutrien de más de 20 millones de acciones. Al cierre de la sesión, los títulos registraron una variación positiva de 4,19%, alcanzando un valor de $ 33.760,00 por cada uno de ellos. Estos movimientos se dan además ante los rumores de que un nuevo comprador pueda salir a intervenir la compra que Tianqi tiene acordada con Nutrien por su paquete de acciones en la serie A de la minera, por unos US$ 4.100 millones, cuando se concrete el remate en bolsa. Según publicó El Mercurio, sería la china GSR Capital la que podría presentar una oferta para disputar la compra a su compatriota, lo que sucederá una vez que las autoridades de libre competencia de China e India den su visto bueno a la operación. Noticias Relacionadas Minería Sindicato de Escondida: “Estamos preparados para una nueva huelga" Minería Avanza institucionalización de programa Alta Ley Minería Permisos para nueva mina Quebrada Blanca se atrasan

