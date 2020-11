SQM acuerda pagar US$ 62,5 millones a fondo de pensiones derivado de caso de platas políticas

Minería

Compañía anunció el acuerdo al regulador de valores. Monto se suma a lo pagado a organismos de Estados Unidos hace unos años, por el mismo caso.

El caso de las platas políticas que sacudió a SQM en 2015 sigue penando. Esta vez, la minera ligada a Julio Ponce Lerou y la china Tianqi logró un acuerdo con un fondo de pensiones inglés llamado Tyne and Wear Pension Fund, para poner fin a una acción de clases iniciada en enero 2016 en un juzgado del distrito sur de Nueva York.

Según informó mediante hecho esencial, “el acuerdo permitirá dar por terminada la acción de los demandantes con motivo de supuestos incumplimientos a la regulación de valores en Estados Unidos en divulgaciones realizadas por la Sociedad”.

Esto implicará que la sociedad pagará US$ 62,5 millones, lo que se cerrará una vez que las partes terminen de negociar “de buena fe los documentos definitivos de la transacción y los demás documentos relacionados, los cuales se presentarán para aprobación del tribunal de Nueva York que conoce de la Acción de Clase”.

Estos montos serán reconocidos en los estados financieros del tercer trimestre, los que se deberían conocer el próximo miércoles 18 de noviembre.

El caso de las denominadas platas políticas, que correspondió a una serie de pagos a personas del mundo político por servicios que no tenían la documentación de respaldo apropiada o podrían no ser necesarios para generar la renta, generó una completa crisis en la compañía. No sólo motivó el recambio de la gerencia general, sino también la mesa directiva.

Dentro de este marco, la firma hizo una investigación para ver si se infringía la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EEUU, donde en 2017 la empresa acordó con autoridades de ese país hacer pagos por un total de US$ 30 millones, en base al reconocimiento de fallas en la mantención adecuada de libros, registros y secciones contables.