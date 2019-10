Trabajadores de Ventanas lanzan dura respuesta al directorio de Codelco por eventual cierre de fundición

Minería

Las organizaciones aseguraron que la estatal entrega una "falsa señal al país y falta a la verdad" al no reconocer que los US$ 2.200 millones invertidos en sus fundiciones se "irán a la basura" cuando la normativa medioambiental se eleve por sobre 98% de captura de dióxido de azufre.

Una dura respuesta lanzaron hoy los sindicatos de la División Ventanas de Codelco en conjunto con la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC). A través de una declaración pública, las organizaciones reaccionaron a la declaración realizada ayer por la cuprífera estatal donde reconoce que el directorio está analizando escenarios para un potencial cierre de la fundición debido a los desafíos económicos y ambientales que se imponen al negocio.

"Rechazamos categóricamente las declaraciones poco claras del directorio de Codelco y de algunas autoridades de gobierno que pretenden minimizar los impactos del posible cierre de la fundición Ventanas, entregando información errónea y sesgada al Presidente de la República al decirle que solo se cerrará la fundición en Ventanas y que el cierre sólo afectaría a 800 trabajadores", sostienen, agregando que la fundición es el inicio de la cadena productiva de la División y que en Ventanas operan más de 2 mil trabajadores.

En ese sentido, plantean que es un valor intransable desarrollar sus procesos productivos en concordancia con los estándares medioambientales y la normativa legal vigente. "Nuestra propuesta a la actual problemática medioambiental ha sido siempre la 'inversión' y no el cierre de la fundición como lo expresado por el directorio de Codelco, decisión que además le costaría al país US$ 150 millones, cuando lo que se requiere para cumplir la nueva normativa ambiental (PPDA) son US$ 30 millones", aseguran.

Pero un planteamiento esgrimido por Codelco agitó aún más las aguas, ya que la estatal justificó su análisis señalando que de elevarse desde 95% a 99% el nivel de captura de dióxido de azufre obligaría a una inversión en Ventanas que superaría los US$ 500 millones. Al respecto, los trabajadores aseguraron que se busca aislar a la fundición Ventanas, "entregando un falso mensaje de tranquilidad a las demás fundiciones de Codelco, ya que todos sabemos que los US$ 2.200 millones fueron para llegar a capturas del 95% y esa captura no representa los más altos estándares medioambientales".

Según explicaron en el documento, el estándar mundial es sobre 98% de captura y ninguna fundición de Codelco hoy estaría en condiciones de llegar a ese porcentaje. Esto, aseguran, entrega una falsa señal al país y falta a la verdad, "no reconociendo que lo invertido (US$ 2.200 millones) se irán a la basura cuando la normativa medioambiental se eleve por sobre 98%, perdiéndose recursos millonarios, dejando al descubierto que las fundiciones y refinerías no son estratégicas para Codelco".

Y sentencian que, si las fundiciones fuesen estratégicas, "resulta impresentable que se hayan atrasado todos los proyectos de las fundiciones por más de seis meses incumpliendo la actual normativa medioambiental (Decreto Supremo 28), siendo la fundición Ventanas la única en cumplirla".

Como trabajadores de Codelco Ventanas, emplazan a todo el directorio de Codelco a transparentar cuánta inversión se necesitaría para que las otras tres fundiciones de la estatal puedan llegar a 99% de captura. "Estudios preliminares en Codelco hablan de más US $ 4.000 millones para llevar sus fundiciones a niveles de captura de SO2 a 99%, situación que Codelco no tiene contemplada en sus planes de negocios de mediano plazo (planes quinquenales), lo cual deja al descubierto que las fundiciones y refinerías no son estratégicas" para la estatal, dijeron.

Asimismo, las organizaciones sindicales de Ventanas instaron al directorio a reconocer que se equivocaron cuando decidieron llevar a todas las fundiciones de Codelco a 95% de capturas y no a 98%. "Que hoy es un error pretender cerrar la fundición de Ventanas por motivos económicos (pérdidas), ya que todas las fundiciones y refinerías de Codelco están en la misma situación, demostrando la falta de visión y estrategia de quienes han conducido Codelco en los últimos años, causándole un grave daño económico al país", advirtieron.