Acción de MercadoLibre supera los US$ 1.000 por primera vez gracias al boom del comercio online

Multinacionales

Las acciones del mercado de comercio electrónico más grande de América Latina, MercadoLibre, superó por primera vez los US$ 1.000, debido al aumento de las ventas en línea en la región en medio de la pandemia de coronavirus.

Con un aumento de 77% este año, MercadoLibre se ha beneficiado de un número creciente de consumidores que están comprando en línea por primera vez o aumentando la frecuencia de sus compras debido a las cuarentenas para controlar el virus. La compañía dijo que el crecimiento del volumen bruto de mercancías se aceleró a 73% en abril y UBS Group AG señaló cifras aún más fuertes para la industria en mayo, citando datos del investigador de comercio electrónico Ebit de Nielsen.

"Los datos recientes del sector nos hacen sentir más seguros de que el crecimiento del comercio electrónico brasileño podría cumplir con altas expectativas", escribieron analistas del Grupo UBS liderados por Gustavo Piras Oliveira en un informe con fecha del 3 de junio, reafirmando a MercadoLibre como su mejor elección en el sector y elevando el precio objetivo de las acciones a US$ 1.040.

La compañía con sede en Buenos Aires, que su mayor mercado es Brasil y que se ha centrado en los bienes de consumo envasados, vio que su valor de mercado alcanzó un récord de US$ 50.000 millones, en comparación con US$ 39.000 millones de eBay. La acción subió 3% a US$ 1.018 en Nueva York.

Incluso cuando algunos países comienzan a flexibilizar sus medidas de distanciamiento social, Bank of America cree que el impulso durará más. "Si bien algunos esperan una reversión del canal al comercio minorista físico a medida que se vuelven a abrir los centros comerciales y las tiendas, creemos que es probable que se mantenga el comportamiento", señalaron analistas de BofA liderados por Robert Ford en un informe con fecha del 9 de junio, elevando el precio objetivo de MercadoLibre a US$ 1.100.

La plataforma de pagos y billetera electrónica de la compañía, MercadoPago, también está atrayendo miradas alcistas, a medida que las cuarentenas en toda la región empujan a los usuarios a hacer pagos en línea. Morgan Stanley espera que el volumen total de pagos fuera del mercado de comercio electrónico crezca 70% en 2020 y 69% en 2021.