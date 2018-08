Apple supera las expectativas del mercado y se acerca a la inédita marca del US$ 1 billón en bolsa

Multinacionales

Acción de la mayor firma del mundo en bolsa sube más de 2% en las operaciones fuera de rueda.

Apple reportó esta tarde los resultados correspondientes a su tercer trimestre fiscal concluido en junio, los cuales superaron las expectativas de los expertos y Wall Street.

Las ganancias de la compañía de Palo Alto se elevaron hasta los US$ 11.519 millones en el periodo, lo que supone un salto de 32%. La cifra equivale a un beneficio de US$ 2,34 por acción, mejor que los US$ 2,18 por papel que pronosticaron los analistas de Thomson Reuters.

La mayor empresa del mundo en bolsa registró ingresos por US$ 53.270 millones en el periodo, lo que supone un salto de 17% en doce meses.

Apple llegó a estos números tras el alza del precio del iPhone, su producto estrella. Esa jugada elevó en 14,4% las ventas en el segmento teléfonos, llegando a los US$ 30.000 millones.

Uno de los pocos ítem que no satisfizo del todo a los analistas fue la venta misma del iPhone, que si bien subió 1% en doce meses hasta las 41,3 millones de unidades, estuvo por debajo de los 41,8 millones que calcularon los expertos.

Pero0 más importante aún es que Apple está optimisma sobre las perspectivas para el trimestre en curso, para el cual pronosticó ventas por sobre las estimaciones de los analistas.

La firma basada en California espera que sus ingresos para el cuarto trimestre fiscal se ubiquen entre US$ 60 mil millones y US$ 62 mil millones, lo que se compara con US$ 59.400 millones proyectados en promedio por los expertos consultados por Bloomberg.

Apple pronosticó márgenes de ganancias bruta de entre 38% y 38,5% para el período, en línea con el 38,2% que anticipaban los especialistas.

Los anuncios fueron bien recibidos en Wall Street y la firma fundada por Steve Jobs se acercaba al US$ 1 billón en capitalización bursátil, una marca a la que jamás ninguna empresa llegó.

Las acciones de la firma de la manzana mordida anotan a esta hora un alza de 3% en las operaciones fuera de rueda, hasta los US$ 196 por papel. Para llegar a la marca del billón de dólares (millón de millones), Apple necesita subir cerca de 7% hasta los US$ 203,45.