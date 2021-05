Bayer evalúa retirar criticado químico luego de fallo judicial para dejar atrás reclamos

Multinacionales

Los usuarios del herbicida Rondup acusan que el producto causa cáncer.

Bayer está considerando eliminar el controvertido ingrediente glifosato de su marca Roundup en Estados Unidos después de que un juez rechazara un trato para resolver futuras reclamaciones sobre que el herbicida causa cáncer.

La decisión del juez de distrito de Estados Unidos ,Vince Chhabria, el miércoles agravó aún más la lucha de Bayer para concluir el litigio heredado de la adquisición de Monsanto. En respuesta, Bayer dijo que implementaría una serie de medidas, incluida la revisión de su negocio de césped y jardín residencial en Estados Unidos.

Si bien la compañía sigue comprometida con la marca Roundup y el sector residencial, indicó que es posible que ya no use glifosato como ingrediente activo para sus productos domésticos. Otros pasos para mitigar sus riesgos de reclamos futuros incluyen apelaciones legales continuas, reevaluar los esfuerzos de conciliación y crear un sitio web que aborde las preocupaciones de seguridad de Roundup.

"Tenemos un curso de acción alternativo: estamos a cargo y en control ahora", dijo el jueves el director ejecutivo de Bayer, Werner Baumann, en una conferencia telefónica.

Bayer cayó hasta un 5,3%, su mayor caída en tres meses. Las acciones caían un 4,2% a 52,65 euros a las 10:50 horas en Frankfurt, valorando la empresa con sede en Leverkusen, Alemania en US$ 63 millones.

En una breve orden que aborda lo que el juez llamó solo "los defectos más evidentes" del trato, Chhabria desvió el complicado acuerdo, la segunda vez que lo rechazó. La propuesta rechazada es parte de un acuerdo más amplio de US$ 11,6 mil millones para resolver las demandas de Roundup en los EE. UU de aproximadamente 125.000 consumidores y agricultores.

Chhabria dijo que el acuerdo de pagar hasta US$ 2 mil millones para resolver reclamos futuros es "claramente irrazonable" para los consumidores que están expuestos al Roundup pero que aún no han sido diagnosticados con linfoma no Hodgkin, y puede que no lo sea hasta dentro de una década o más.

Las disposiciones del acuerdo "exageran enormemente" los beneficios potenciales de cuatro años de "supervisión médica vagamente descrita" para aquellos que aún no han contraído el cáncer, dijo Chhabria. Los beneficios de un fondo de compensación son "también muy exagerados" para ese grupo, dictaminó.



Los productos que contienen glifosato en el mercado residencial generan alrededor de 300 millones de euros en ingresos anuales, según Bayer. La empresa, que sostiene que el herbicida es seguro, consideraría el cambio de ingrediente para usos residenciales para reducir los riesgos legales, porque el 90% de los demandantes provienen de ese segmento. Descartó cualquier cambio de fórmula para el espacio profesional y agrícola, diciendo que no hay alternativas.

"No habrá retiro de productos", dijo Liam Condon, jefe de la unidad de ciencia de cultivos. "Lo que estamos discutiendo con nuestros socios es el futuro del ingrediente activo, eso es todo".

La compañía también iniciará conversaciones con la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU sobre el cambio de la etiqueta de los productos que contienen glifosato, con el objetivo de conectar a los consumidores con un conjunto de estudios que respalden la opinión de la compañía de que el producto es seguro de usar.

Elizabeth Cabraser, abogada que representa a los consumidores en el acuerdo rechazado, dijo que estaba decepcionada por el fallo, pero sigue creyendo que se puede lograr un acuerdo colectivo de miles de millones de dólares. Dijo que un acuerdo incluiría, entre otros beneficios, asistencia de diagnóstico, compensación, servicios legales gratuitos, investigación sobre el tratamiento de la NHL y una "reforma de la etiqueta Roundup" para informar a los consumidores sobre la ciencia detrás del vínculo entre Roundup y NHL.

Los analistas de Bloomberg, Christopher Perrella y Michael Shah, señalaron que "en nuestra opinión, el rechazo de un juez del Tribunal de Distrito de los EE,UU al plan de Bayer para resolver las futuras reclamaciones de Roundup no fue del todo inesperado, dado el escepticismo anterior planteado por el tribunal inferior".

"Si bien es posible que no afecte un acuerdo de resolución de US$ 10 mil millones, el rechazo deja incertidumbre sobre cómo lidiar con reclamos futuros", apuntaron.