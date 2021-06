Emirates registra una pérdida anual de US$ 5.500 millones por el impacto de la pandemia

Multinacionales

La aerolínea recortÓ la fuerza laboral en un 30% y recurrió al accionista del gobierno de Dubai para una inyección de $ 3.000 millones

Emirates registró una pérdida anual de US$ 5.500 millones en su último año financiero, ya que el "tremendo costo" de la pandemia de coronavirus obligó a la aerolínea a reducir su fuerza laboral y recurrir a su accionista del gobierno de Dubai en busca de apoyo.

La aerolínea, que había obtenido una ganancia de US$ 288 millones en el año financiero anterior, dijo que los ingresos anuales cayeron un 66% a US$ 8.400 millones a fines de marzo, ya que la capacidad disminuyó en un 58%.

El grupo se vio muy afectado por las restricciones de viaje, que incluyeron la suspensión de los servicios de pasajeros por parte de los Emiratos Árabes Unidos durante casi dos meses a partir de marzo de 2020.

La aerolínea transportó 6,6 millones de pasajeros en 2020-21, un 88% menos en comparación con el año financiero anterior.

Emirates restauró gradualmente su red de pasajeros desde mediados de junio del año pasado a más de 120 destinos a fines de marzo.

El jeque Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente y director ejecutivo de Emirates, dijo que la aerolínea esperaba restaurar la capacidad operativa total "lo más rápido posible".

Dijo que los "ingredientes fundamentales" del éxito de Emirates permanecen sin cambios y que la aerolínea trabajará con el gobierno para devolver la actividad a una economía centrada en el comercio y el turismo.

"Nadie sabe cuándo terminará la pandemia, pero sabemos que la recuperación será irregular", dijo. "Las economías y las empresas que entraron en tiempos de pandemia en una posición sólida estarán en una mejor posición para recuperarse".

Emirates Group, que también incluye servicios terrestres de aviones, registró una pérdida de US$ 6.000 millones, en comparación con una ganancia de US$ 456 millones del año financiero anterior. La posición de caja del grupo se redujo en alrededor de US$ 1.600 millones a US$ 5.400 millones durante el año.

La aerolínea recibió una inyección de US$ 3.100 millones de su propietario, el gobierno, que le permitió mantener las operaciones, pero por primera vez en su historia se implementaron despidos en todos los aspectos de su negocio para reducir los costos en línea con la capacidad reducida.

El número de empleados del grupo se redujo en un 31% a alrededor de 75.000.

La reducción de costos en todo el grupo, que también incluyó la reestructuración de las obligaciones financieras y la renegociación de contratos, generó ahorros de alrededor de US$ 2.100 millones. El grupo también invirtió US$ 1.300 millones en nuevos aviones, instalaciones y tecnología.

Emirates, que recibió tres nuevos Airbus A380 "superjumbos" durante el año y eliminó 14 aviones más antiguos, dijo que su cartera de pedidos de 200 se mantiene sin cambios "en este momento".

Las operaciones de carga de la aerolínea dijeron que los ingresos aumentaron un 53% a US$ 4.700 millones debido a la fuerte demanda de los transportistas. Complementó su flota con 19 aviones de pasajeros Boeing 777 modificados, con asientos eliminados para transportar más carga.