Facebook compra sitio web de GIF para integrarlo a Instagram

El anuncio llega en un momento en que la red social más grande del mundo está bajo el fuerte escrutinio de los reguladores antimonopolio.

Facebook comprará Giphy, un popular sitio web para hacer y compartir imágenes animadas o GIF, anunció este viernes el gigante de las redes sociales en un blog.

Según el sitio web de noticias Axios, el valor de la operación, que no fue revelado oficialmente, rondaría los US$ 400 millones. Las compañías no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Giphy será parte de Instagram, el sitio para compartir fotos de Facebook. Su biblioteca GIF, que puede integrarse a otras aplicaciones, será parte de Instagram y otras aplicaciones propiedad de Facebook.

"La gente aún podrá subir GIF; los desarrolladores y socios API seguirán teniendo el mismo acceso a las API de GIPHY; y la comunidad creativa de GIPHY seguirá pudiendo crear un gran contenido", dijo en un post Vishal Shah, vicepresidente de productos de Instagram.

"Continuaremos haciendo que GIPHY esté abiertamente disponible para el ecosistema más amplio", dijo Giphy en una publicación en el sitio web de blogs Medium.