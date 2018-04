Ganancias de McDonald's aumentan 13% a US$ 1.375 millones en el primer trimestre

La firma radicada en Oak Brook (Illinois) obtuvo un beneficio neto por acción de US$ 1,72, frente a los US$ 1,47 del mismo periodo de 2017, cuando ganó US$ 1.214 millones.

En cuanto a su facturación, en estos tres primeros meses de 2018 ingresó US$ 5.138 millones, un 9% menos que en los del ejercicio previo (US$ 5.675 millones).

Los datos superaron las expectativas de los analistas, que habían estimado una ganancia de US$ 1,67 por título e ingresos de US$ 4.980 millones entre enero y marzo.

La firma atribuyó el descenso en su facturación a una estrategia relacionada con sus acuerdos de franquicia, pero señaló que los ingresos operativos aumentaron 5%, hasta US$ 2.143 millones, debido a unos márgenes más altos.

Aunque McDonald's ha estado ofreciendo nuevos productos de bajo costo en los últimos meses, el incremento en los precios de los menús ha impulsado en buena parte sus ventas.

Asimismo, McDonald's informó del impacto de unos US$ 52 millones en sus resultados por provisiones extraordinarias para la reforma fiscal aprobada en Estados Unidos, que añadió a las que ya imputó en diciembre del año pasado.

Los datos trimestrales de la compañía, divulgados a la apertura de Wall Street, estaban siendo bien acogidos por los inversionistas y sus títulos se disparaban 4,84%.