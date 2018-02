H&M prevé que crecimiento del negocio online eleve sus ganancias este año

Multinacionales

Tras décadas de rápida expansión, el crecimiento de ventas de H&M se ha estancado en los últimos años. Aunque el cambio hacia la digitalización le ha costado, la minorista sueca pronosticó para 2018 un crecimiento de 25% de las ventas en línea y en sus nuevas marcas, como COS y H&M Home. Sin embargo, las ventas de sus tiendas existentes caerían aún más.

H&M espera ventas online de US$ 9.400 millones en 2022, frente a los US$ 3.625 millones de 2016/17. Para sus nuevas marcas espera ventas de US$ 6.250 millones en 2022, frente a los US$ 2.126 millones de 2016/17.

“En general, se espera que esto genere buenos aumentos en las ganancias”, dijo el presidente ejecutivo, Karl-Johan Persson. El grupo dijo que su sitio web representó un 12,5% de las ventas totales y un 22% de las ganancias operativas en 2016/17.