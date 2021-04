Televisa y Univision acuerdan fusionar contenidos para crear mayor empresa de medios en español a nivel mundial

Multinacionales

Grupo Televisa, la mayor emisora de México, combinará contenido con la ​​estadounidense Univision para crear una nueva empresa de medios en español, dijo la firma azteca hoy martes.

La nueva compañía, llamada Televisa Univision, contará con contenido de ambas emisoras, incluyendo series, películas, deportes, telenovelas y material de archivo, dijo Televisa, agregando que será la “compañía de medios en español más grande del mundo”.

La transacción fue parcialmente financiada por una inversión preferente Serie C de US$ 1.000 millones liderada por SoftBank Latin American Fund, con la participación de ForgeLight, Google y The Raine Group, dijo Televisa en un comunicado de prensa.

Televisa contribuiría con sus activos de contenido por un valor total de US$ 4.800 millones, compuesto por US$ 3.000 millones en efectivo, US$ 1.500 millones en acciones de Univision y US$ 300 millones de otras fuentes.

“Esta combinación estratégica genera un valor significativo para los accionistas de ambas compañías y nos permitirá llegar de manera más eficiente a todas las audiencias de habla hispana con más de nuestra programación”, dijo Emilio Azcárraga, presidente ejecutivo del directorio de Televisa, en un comunicado.

Televisa ya distribuye contenido exclusivo a Univision, incluidas sus emblemáticas telenovelas.

Searchlight Capital Partners y ForgeLight completaron la compra de una participación mayoritaria en Univision a fines del año pasado. Televisa mantuvo su participación minoritaria y su contrato de licencia de programación con la empresa.