Apple se anota otro trimestre excepcional: ventas subieron 54% gracias al iPhone 5G

Resultados de Empresas

Dado que el efectivo sigue acumulándose en su balance, la compañía anunció un programa de recompra de acciones por US$ 90.000 millones de dólares.

Contra todo pronóstico, Apple sacó ventaja a la competencia con sus teléfonos habilitados para la tecnología 5G y logró cerrar su segundo trimestre fiscal de forma excepcional.

La compañía con sede en Cupertino, California, registró un crecimiento de dos -y hasta tres- dígitos entre enero y marzo en todos sus negocios, pero principalmente en las ventas de su dispositivo estrella, el iPhone habilitado para la quinta generación de tecnología.

Y es que las ventas totales de estos equipos aumentaron un 66%, generando US$ 47.900 millones, o el 54% de todos los ingresos.

En una mirada más global, sus ingresos se dispararon un 54% a US$ 89.600 millones, superando con creces las previsiones ya elevadas de US$ 77.000 millones. Las ganancias netas, en tanto, se dispararon un 110% a US$ 23.600 millones.

Según Luca Maestri, jefe de finanzas de la firma, cada región creció al menos un 35%, liderada por una ganancia del 94% en Asia Pacífico. En las Américas, su mayor mercado, los ingresos crecieron un 35% a US$ 34.300 millones.

China, ya más recuperada del Covid-19, aportó con US$ 17.700 millones, siendo los smartphones de la compañía los dos teléfonos inteligentes más vendidos en el país.

Por su parte, el CEO Tim Cook, dijo que los resultados reflejan "las formas duraderas en que nuestros productos han ayudado a nuestros usuarios a encontrar este momento en sus propias vidas". Añadió: "Apple se encuentra en un período de innovación radical en toda nuestra línea de productos".

Otras divisiones

Las ventas de Mac crecieron un 70% a US$ 9.100 millones y las del iPad aumentaron un 79% a US$ 7.800 millones. Estas líneas de negocio también sacaron, finalmente, cuentas alegres en medio de los nuevos lanzamientos y de una mayor estabilidad en la tendencia del trabajo a distancia.

El negocio de Wearables de Apple -que incluye AirPods, Apple Watches y accesorios-, creció 25% a US$ 7.800 millones y se convirtió en la más lenta de las cinco categorías de la empresa.

Maestri dijo que la división de servicios, que incluye los ingresos y las licencias de la App Store, también estableció un récord gracias a 660 millones de suscripciones pagas, 40 millones más que en los tres meses anteriores.

Dado que el efectivo sigue acumulándose en su balance, Apple anunció un programa de recompra de acciones por US$ 90.000 millones.