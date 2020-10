Resultados de Empresas

La automotriz estadounidense dijo que sigue en camino de entregar 500 mil vehículos en 2020. Cumplirlo dependerá en gran medida del aumento de la producción en su fábrica de Shanghái y mayor fabricación de su Modelo Y.

Un nuevo récord alcanzó Tesla, la compañía del excéntrico Elon Musk, que ha estado en la mirada de los inversionistas por largo tiempo.

El gigante de los autos eléctricos reportó ayer sus resultados para el período julio-septiembre, consiguiendo su quinto trimestre consecutivo de ganancias, abriendo nuevamente el camino para definir si consigue entrar al afamado índice S&P500.

La empresa obtuvo ganancias por acción de US$ 0,76, muy por encima del consenso que estimaba US$ 0,57. Esto se traduce en US$ 2.063 millones, mucho más que los US$ 1.191 del tercer trimestre de 2019.

En tanto, los ingresos también superaron todas las proyecciones al ubicarse en US$ 8.770 millones. El promedio de los analistas esperaba US$ 8.360 millones. La cifra representa un crecimiento de 39%, frente al mismo período del año anterior.

"Esto se logró principalmente mediante un crecimiento sustancial en las entregas de vehículos, así como un crecimiento en otras partes del negocio", indicó la empresa en su análisis financiero.

Así, el gigante de los autos eléctricos hizo disparar sus acciones hasta un 4%. Los papeles han subido un 405% en lo que va de año.

Meta de entregas

Otra de las métricas que pesaron sobre el éxito que se anotó la compañía fue el de las entregas de sus unidades, pese a que en el trimestre previo el propio Musk había asomado la posibilidad de no alcanzar la meta.

La automotriz estadounidense dijo que sigue en camino a vender 500 mil vehículos en 2020, pocos días después de informar que ya había dado 139.300 autos entre julio y septiembre, lo que se había convertido en otro hito de la firma.

En la reunión anual de accionistas de este año y también en la presentación del Día de la Batería en septiembre, el fundador de la empresa dijo que las entregas de unidades para este año aumentarían entre un 30% y un 40% con respecto al año pasado, lo que implica un rango de 477.750 a 514.500 entregas en total.

"Si bien lograr este objetivo se ha vuelto más difícil, entregar medio millón de vehículos en 2020 sigue siendo nuestro objetivo", dijo la compañía en un comunicado.

Apuesta por las baterías

El cumplimiento de eso dependerá en gran medida del aumento de la producción en su fábrica de Shanghái y una mayor producción de su Modelo Y, apuntó.

La empresa explicó, además, que "la capacidad de producción del Model 3 ha aumentado a 250 mil unidades al año" y dijo haber reducido el precio del Modelo 3 a 249.900 yuanes (US$ 37.572), "después de los incentivos, lo que lo convierte en el precio más bajo sedán mediano premium en China". "Esto fue posible tanto por baterías de menor costo y un mayor nivel de adquisiciones locales", agregó.

La empresa está haciendo una fuerte apuesta por el desarrollo propio del litio, con el fin de que las baterías para los autos eléctricos sean mucho más económicas.

De hecho, en su reporte financiero, Tesla ubica este punto como uno de sus cinco focos de atención a futuro y lo resume como "búsqueda activa de vías para integrar verticalmente la producción de litio para una parte del suministro".

