Alibaba y una decena de firmas se alinean a campaña china para la redistribución de riqueza

Bajo el eslogan "prosperidad común", el presidente asiático instó a los privados a hacer voluminosas donaciones a comunidades más pobres.

Decenas de empresas chinas que cotizan en bolsa han verificado el impulso de "prosperidad común" del presidente Xi Jinping en los informes de ganancias, ya que el sector privado busca alinearse con la campaña de China para reducir la desigualdad de riqueza.

Al menos 73 empresas, incluida la aseguradora más grande de China, Ping An Insurance (Group) Co., el gigante de la entrega de alimentos Meituan y el banco estatal Bank of China Ltd., utilizaron el eslogan insignia en declaraciones a los accionistas presentadas en Hong Kong, Shanghai y Shenzhen en las últimas semanas.

Si bien eso representó menos del 2% de las más de 4.000 presentaciones encuestadas por Bloomberg News, contó con algunas de las firmas más influyentes del país.

El jueves, Alibaba Group Holding Ltd. dijo que prometerá 100.000 millones de yuanes (US$ 15.500 millones) hasta 2025 para apoyar la "prosperidad común" a través de programas que incluyen la mejora de la infraestructura digital en regiones subdesarrolladas, la reducción de costes para las pequeñas empresas y la mejora de los beneficios para la economía de los trabajadores, según el Zhejiang Daily oficial.

La campaña de Xi Jinping

El presidente chino duplica las menciones de "prosperidad común" y advierte a los ricos del país que deben tomarse en serio los impuestos a la propiedad ahora.

El impulso de Xi para reducir la brecha de riqueza del país ha provocado ondas de choque en la economía, llevando a ventas masivas en el mercado y provocando una avalancha de donaciones caritativas entre los multimillonarios del país. Una reunión encabezada por el presidente chino el lunes pidió explícitamente a los funcionarios que "instan a las empresas a obedecer al liderazgo del partido", a medida que se implementan las reformas.

Meituan, una de las empresas que enfrenta un mayor escrutinio regulatorio como parte de las reformas de Xi, dijo en su presentación que la firma de entrega de alimentos más grande de China "promovería la prosperidad común para la sociedad en general".

Durante una llamada de ganancias el lunes, el fundador de la compañía, Wang Xing, explicó que el nombre de Meituan se traduce literalmente como "mejor juntos", mostrando que la prosperidad común estaba en su ADN. También dijo que la compañía podría enfrentar multas significativas en medio de una investigación antimonopolio en sus operaciones.

La empresa de servicios inmobiliarios Greentown Service Group Co. anunció un plan de prosperidad común para los empleados en su informe, y el fabricante de botellas Zhejiang Haers Vacuum Container Co. dijo que el eslogan ayudaría a hacer crecer el mercado, sin dar más detalles sobre cómo. Algunas empresas hicieron referencia al término en relación con la campaña de revitalización rural de China, y algunas lo incluyeron en objetivos ambientales, sociales y de gobernanza.

Otros fueron más allá de hablar de labios para afuera del eslogan favorito de Xi. Pinduoduo Inc., el gigante del comercio en línea en rápido crecimiento que ahora desafía a Alibaba en el campo, llegó a comprometer sus próximos US$ 1,5 mil millones en ganancias para el bienestar de los agricultores. Tencent Holdings Ltd., la compañía más valiosa de China, dijo el mes pasado que duplicará la cantidad de dinero que está asignando para programas de responsabilidad social a unos US$ 15.000 millones.

Señalización de eslogan

El renovado abrazo de Xi al lema de prosperidad común, que se remonta a la fundación del Partido Comunista, está impulsando una serie de políticas económicas que se espera que den forma a la próxima década. El año pasado, Xi se comprometió a hacer "avances sustanciales en la prosperidad común para todos" para 2035, cuando China apunta a lograr la "modernización socialista" y duplicar el tamaño de su economía a partir de 2020.