Centros comerciales aplican cierre total: excluye a supermercados, bancos y farmacias

Retail

Tras intensas las negociaciones con los gremios de la industria, el Ministro de Economia anunció la medida, que va en la misma línea de las acciones que habian solitado municipios como La Florida y Providencia.

El cierre total de los centros comerciales y comercios a lo largo del país, que comienza a regir hoy a raíz de la emergencia sanitaria en el país y a nivel mundial, anunció ayer el ministro de Economía, Lucas Palacios, tras una reunión con los gremios de esa industria que se concretó horas después de que el Presidente Sebastián Piñera decretara Estado de Catástrofe en el país por 90 días.

El cierre de los malls incluye también al mediano comercio y se extenderá hasta la próxima semana, con posible prórroga, según avance la situación de contagio en territorio nacional. Se llevará a cabo con la excepción de supermercados, farmacias, centros de salud, bancos y tiendas de insumos para los locales.

"No fue nada fácil", declaró Palacios a la salida de la reunión con los representantes del comercio que duró más de lo esperado. "Esto ha sido largo, porque es muy complejo tomar una decisión con tantas aristas. Hemos estado favoreciendo que la industria se autorregule y se ponga en los zapatos de la gente", destacó el secretario de Estado.

La controversia

La negociación, de la que posteriormente tuvo que hacerse cargo el gobierno, nació el lunes a raíz la solicitud del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, hacia Mall Florida Center, Mallplaza Vespucio y Mall Vivo, de cerrar las dependencias para evitar la aglomeración de personas y con ello, el contagio del coronavirus.

La medida generó controversia, luego que Carter les diera 12 horas a los operadores para acceder. Si no, serían clausurados. Algo que no tuvo que ocurrir, ya que las empresas ligadas a Horst Paulmann (Cencosud), las familias Solari Del Río (Falabella y Mallplaza), y Alvaro Saieh (Vivocorp), respectivamente, dijeron que sí.

Y a pesar de que Palacios había declarado que "no son los alcaldes los que pueden cancelar, bloquear o impedir el acceso a ningún centro comercial" y que el único que puede hacer es el Presidente de la República, la edil de Providencia, Evelyn Matthei, se unió a la presión por el cierre de centros comerciales con una jugada maestra: con el Consejo Municipal de la comuna crearon un artículo transitorio para regular la apertura y cierre del comercio, sin contar supermercados y farmacias. Ello obligó al Costanera Center a cerrar sus puertas.

El ministro Palacios dijo que comprende "la preocupación de los alcaldes para llegar a acuerdos unilaterales con las empresas", y reconoció que "hay muchos motivos por lo que a mí no me parece conveniente" que se genera la negociación entre los alcaldes y los centros comerciales. Pero, al mismo tiempo enfatizó que se trata de "decisiones que hay que tomar en conjunto, ya que las de un sector afectan los flujos de otros sectores", explicó.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero, añadió que "el comercio frena la curva de contagio, y esperamos contribuir a que este flagelo no siga afectando al país".

La presidenta de la Asociación de Centros Comerciales, Katia Trusich, dijo que "la propuesta es ir evaluando el impacto de la medida respecto al empleo y las ventas, pero sobre todo para mitigar la propagación".

Respecto al anuncio del cierre de locales en centros comerciales, el presidente de la Cámara de Comercio de Santiago, Peter Hill, estimó que "debe permanecer abierto todo comercio que permita el acceso de la comunidad a bienes de consumo básico, incluyendo alimentos y medicamentos en general, además del acceso a centros de salud". Además, hizo un llamado a " trabajar en forma inmediata en medidas que ayuden a paliar la crisis económica que se está generando como efecto secundario de la crisis de salud pública".

A juicio de la entidad gremial, entre los temas que deben ser abordados con urgencia está el asegurar la liquidez de hogares y empresas, mientras que en el ámbito tributario considera necesario aplazar la declaración de impuesto a la renta, las declaraciones juradas y los pagos de contribuciones, "eximiendo de ellas a los comercios ubicados en 'zonas cero".

En medio de la contingencia, Tottus abrió su local 69 en Quilín (Peñalolén) con 12 cajas self check out y click and collect, para evitar el contacto físico entre personas.

El llamado del fundador de Cornershop

En medio de la crisis por el Covid-19, el fundador de Cornershop, Oskar Hjertonsson, envió una carta con un sentido mensaje a los usuarios de la app ante la avalancha de pedidos. "La demanda en Cornershop estos días es mucho más alta que nuestra capacidad de responder, por lo que me gustaría pedirte que por favor no pidas más productos de los que necesites para los próximos días". Y agregó: "Nuestros socios, tiendas grandes y tiendas chicas están luchando para reponer. Ayuda a darles un respiro. No pidas lo que no necesites realmente". Hjertonsson ejemplificó la situación con su caso personal. "Somos muchos los culpables de no haber tenido esa conciencia colectiva que momentos como este requieren. Yo me incluyo. En mi casa tenemos ya claramente más papel higiénico del que necesitamos, pero desde ya me comprometo a resistir la tentación la próxima vez que me tope con un rollo", dijo.

Brote genera agresiva alza de ventas del e-commerce

Mientras las medidas de aislamiento social para evitar la propagación del virus han afectado los formatos tradicionales de consumo, al mismo tiempo han producido un aumento sostenido de las ventas online.

Según datos de Beetrack, compañía de tecnología asociada a servicios de última milla, el rubro supermercados arrojó un incremento de 158% en los despachos del lunes 16 de marzo, comparado con el lunes anterior, y un 144%, al compararlo con el promedio del mismo período anterior. Por su parte, en los establecimientos de venta por departamento se observó un alza de entre 10% y 20%, en igual período.

Frente a este comportamiento, el CEO de Beetrack, Sebastián Ojeda, dice que desde el lunes 16 de marzo, "las ventas por canales no presenciales se dispararon".

Añade que "la venta online se ha transformado en un canal no sólo preferido, sino también necesario, para los consumidores que evitan al máximo salir de sus casas. Esto se refleja especialmente en el sector supermercados, que experimentó un incremento de 158% en sus despachos a domicilio este lunes, en comparación con el lunes anterior".

El ejecutivo explica que la imposibilidad de compra presencial también ha potenciado la venta remota de tiendas por departamento, ya que a medida que aumentan las medidas de prevención y el cierre de locales comerciales, "es de esperarse que las ventas por e-commerce continúen generando peaks históricos y atrayendo masivamente nuevos clientes".