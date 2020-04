Crisis social golpea al negocio financiero de las multitiendas: se disparan los costos y caen las ganancias

Retail

Empresas revelaron un alza en el gasto por riesgo en 2019, así como un incremento en la tasa de castigo, por un menor crecimiento del país y alza del desempleo.

La crisis social desatada en octubre no sólo afectó las ventas de las tiendas por departamento. También golpeó el negocio financiero de las casas comerciales, es decir, el crédito, lo que es una pieza fundamental en la industria.

Todo partió con decenas de tiendas cerradas, lo que derivó en menores ventas, muchas de las cuales (en un rango que va de 34% a 51%) se realiza con la tarjeta de la casa comercial.

La Polar lo explicó al analizar sus resultados de 2019: sus ingresos del negocio financiero cayeron en relación al año anterior por una baja asociada a la menor venta del área retail y a ajustes en los niveles de riesgo.

“Los costos del negocio financiero aumentan un 13,4% respecto del 2018, explicado por los mayores gastos operacionales debido a la migración de clientes a Tarjeta La Polar VISA, además del aumento en gasto por riesgo producto en gran medida del empeoramiento de variables macroeconómicas como crecimiento y desempleo”, explicó la multitienda, que registró una disminución en el margen bruto de su división financiera de un 7,9% y una baja de la ganancia bruta de 18,3%, comparados con el mismo período del año anterior.

Una situación similar experimentó la multitienda Hites, que reveló que su costo por riesgo aumentó un 30,5% en el año. La firma lo atribuyó, principalmente, a la mayor inseguridad originada por los acontecimientos ocurridos con posterioridad al 18 de octubre que significaron puntos de pago cerrados y que afectaron las fuentes de ingresos de sus clientes.

Ante este escenario, la empresa informó que el margen de su negocio financiero alcanzó un 59,3% el año pasado, una baja de 6 puntos respecto al obtenido en 2018.

Promotora CMR, la división financiera de Falabella, informó que el costo por riesgo de crédito aumentó 37% el año pasado, mientras que su ganancia bruta se redujo 1,4%.

Cencosud, que participa en el negocio financiero en Chile en sociedad con Scotiabank, también informó los efectos de la crisis social en esta división. “Los resultados reflejaron mayores costos de fondeo, mayor cargo por riesgo y mayores gastos de personal”.

No obstante, la compañía destacó que su unidad de negocios de retail financiero no es estratégica, por lo que estableció alianzas con bancos para tener una gestión de riesgo más especializada, un fondeo competitivo y en caso de ser necesario, un manejo conservador de aprobación y crecimiento de clientes.

De hecho, el manejo conservador fue aplicado por gran parte de la industria el año pasado. Hites evidenció un aumento de 26% en los castigos en 2019 frente al año anterior, explicado por el mayor riesgo visto con posterioridad a los eventos ocurridos el 18 de octubre.

Carteras repactadas

Por su parte, la división financiera de Falabella en Chile cerró 2019 con un alza de 18,3% en su cartera vencida (+90 días). Como si fuera poco, las multitiendas revelaron alzas en sus carteras repactadas durante el año pasado.

Hites informó que, al cuarto trimestre, su cartera repactada aumentó 0,6 puntos respecto de igual período del año anterior, hasta 18,8%. En el caso de La Polar, subió dos puntos hasta 14,5%.

Cencosud Scotiabank reveló que su cartera renegociada en Chile pasó de 7,9% en el cuarto trimestre de 2018 a 12,2% en el último cuarto del año pasado.

Las perspectivas para este año no son muy favorables, debido a la crisis sanitaria, que obligó al cierre de varias tiendas por departamento en el sector oriente de Santiago, algunas de las que más venden a nivel nacional. En este escenario, la situación no es fácil para la industria, que acordó con el gobierno dar facilidades a sus clientes de créditos de consumo. El objetivo es que no se rompa la cadena de pago.