ICR baja la clasificación de Hites y le anticipa un complicado año por efecto de la crisis social

Retail

La clasificadora indicó que esto tendría efectos en el plan de expansión, el cual debería postergarse.

Agregaron que "si bien reconocemos que la deuda a septiembre incluye las inversiones de dos tiendas, una en Iquique y otra en Puerto Montt, que hasta esa fecha no habían generado EBITDA por sus aperturas entre septiembre y noviembre, estimamos que dada la baja en el consumo chileno, la recuperación de esta inversión podría ser más lenta de lo habitual".

Los números de la compañía se habían visto menos afectados por la contracción de la demanda previo a la crisis social, a raíz del impacto de su expansión geográfica, que según la agencia "implicaba aumentar su cartera de clientes y apalancar con ello sus ventas retail. Dado que la crisis social sigue en marcha, no estimamos que la situación financiera de Hites logre recuperarse en 2020, lo que justifica la tendencia negativa".

