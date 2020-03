Principales multitiendas del país acumulan hasta ocho trimestres en terreno negativo

Retail

El menor dinamismo de la economía obligó a las firmas a elevar sus promociones. Y pese a que han reducido sus inventarios, el sector sigue sin mostrar una mejora.

Es uno de los sectores más complicados. Primero, la desaceleración de la economía chilena impacto las ventas. Luego vino la crisis social y ahora el coronavirus. La industria de las tiendas por departamento está enfrentando uno de sus ciclos más complicados.

Las ventas de locales que han estado abiertos más de un año, un barómetro que mide la salud del retail, acumulan hasta ocho trimestres en terreno negativo. Es el caso de la multitienda Paris.

La firma -del grupo Cencosud, controlado por Horst Paulmann-, cerró el cuarto trimestre del año pasado con una caída de 5,1% en las ventas equivalentes (Same Store Sale o SSS), indicador utilizado para determinar la efectividad de la gestión de una tienda en la producción de crecimiento de los ingresos de los activos existentes. Desde el primer cuarto de 2018 que esta división sólo sabe de SSS en rojo, lo que se traduce en dos años en terreno negativo.

Paris Chile representa el 3,2% de los ingresos de Cencosud. El fuerte de este grupo es su división supermercados, que representan más del 70% de sus ventas. Las acciones de la firma acumulan una baja de 18% en lo que va del año. Se destaca que, en una crisis económica, los consumidores no dejan de comprar alimentos y artículos de higiene.

Por el contrario, la venta de bienes durables (como un televisor o refrigerador) sí se contraen en periodos de vacas flacas. Y esto se ha visto reflejado en bolsa. Las acciones de Falabella –que depende principalmente del negocio financiero y de tiendas por departamento y mejoramiento del hogar- han caído 48,6% en el año.

Precisamente, la división Chile de la multitienda Falabella, que aporta el 16% de los ingresos al grupo, cerró el cuarto trimestre de 2019 con una caída de 3,6% en las ventas equivalentes, con lo cual acumula seis trimestres en terreno negativo. La compañía explicó que las ventas de los formatos de retail en Chile se vieron afectadas en 2019 por un ambiente de consumo discrecional débil, con un cierre de año marcado por los eventos post 18 de octubre, que impactaron los horarios de sus tiendas.

Ripley también registró un cuarto trimestre con ventas de locales equivalentes a la baja: 12,3%, luego de un trimestre en azul.

Las multitiendas de menor tamaño no quedan ajenas al menor consumo. La Polar, también acumula ocho trimestres consecutivos con ventas equivalentes en terreno negativo, cerrando el último cuarto del año pasado con una baja de 9,5% en este indicador.

Todas las empresas han logrado reducir sus inventarios (salvo La Polar); así mantienen a raya las promociones y no se afecta de manera tan relevante los márgenes. No obstante, se espera que los magros resultados del sector se profundicen este primer trimestre de 2020 como efectos del coronavirus, que obligó a cerrar muchas salas de venta, lo que no sería compensado totalmente con el alza en los ingresos a través de internet.