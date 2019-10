Sede de la Cámara de Comercio de Santiago sufrió nuevo ataque e intento de incendio

Retail

El edificio corporativo de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) sufrió anoche un nuevo ataque que incluyó un intento de incendio que logró ser contenido por personal de bomberos y efectivos de Carabineros.

Hace una semana, la sede ubicada en las calles Monjitas y José Miguel de la Barra, en pleno centro de Santiago, fue objeto de saqueos y un atentado incendiario en horas de la tarde del sábado.

El gerente general del gremio, Carlos Soublette, señaló esta mañana que la acción destructiva contra logró ser contenido por personal de Carabineros de la Primera Comisaría y de la compañía de bomberos ubicada en las cercanías del inmueble.

En su diagnóstico general de la situación del comercio por causa de los atentados y saqueos, el directivo de la CCS confirmó que la estimación de las pérdidas del sector superan los US$ 1.400 millones, de los cuales US$ 900 millones corresponden a la destrucción de locales y US$ 500 millones por la caída de las ventas por el cierre de establecimientos.

El balance arroja que el número de locales afectados supera los 25 mil y que casi 10 mil de ellos corresponden a Pymes, con del orden de 400 mil trabajadores del sector potencialmente afectados.