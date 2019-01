SMU no colocará en el mercado las acciones que le quedan del aumento de capital

Retail

La supermercadista informó que no requirió de dichos recursos, y que el plazo para ofrecer los títulos venció en diciembre.

La supermercadista SMU informó al mercado que el 30 de diciembre venció el plazo de colocación de las acciones que quedaron como remanente del aumento de capital que se utilizó la entidad para que a principios de 2017 se abriera a bolsa.

Dicho paquete, que corresponde a 361.486.486 acciones que no están ni suscritas ni pagadas, la firma ligada al empresario Álvaro Saieh decidió no colocar "al no haber la compañía requerido los fondos que hubieran resultado de la colocación de dichas acciones".

Con ello, se concluyen todos los hitos de la operación aprobada por el directorio en 2013, y que consistió en tres colocaciones.

La primera, celebrada el 24 de enero de 2017, que consistió en la apertura en bolsa con la colocación de 1.150 millones de títulos ($113 por cada uno), recaudando $ 129.950 millones; la segunda, celebrada el 16 de noviembre del mismo año, donde se colocaron otras 575 millones de acciones ($165 cada una), recaudando $ 94.875 millones; y una tercera, del 22 de enero de 2018, donde se ofrecieron 400 millones de papeles ($185 por cada uno), obteniendo $ 74.000 millones.

"Estas tres colocaciones, junto a la sostenida mejora operacional, permitieron a SMU transformar su situación financiera, reduciendo su ratio de deuda financiera neta/EBITDA desde 6,6 veces al 31 de diciembre de 2016, a 3,8 veces al 30 de septiembre de 2018", remató.