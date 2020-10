Argentina le pasa la cuenta a Telefónica: reduce a la mitad sus ganancias por ajustes de valorización en esa operación

Telecom/Tecnología

La empresa pierde US$ 188 millones en el tercer trimestre a causa de los tipos de cambio, el Covid y el ajuste argentino

Telefónica registró una ganancia neta en los nueve primeros meses del año de US$ 788 millones, que representa un 50,1% menos que en el mismo periodo de 2019. Estos efectos de la teleco se producen por la crisis provocada por el contagio del coronavirus Covid-19 en Europa y el resto de sus operaciones.

Sin embargo, según la empresa con sede en Madrid, uno de los indicadores que pesó en estos resultados fue el ajuste de valoración de US$ 922 millones del negocio en Argentina, que provocó que el resultado neto de la compañía en el trimestre arroje unas pérdidas de US$ 188 millones, inferiores a US$ 510 millones del mismo periodo del ejercicio anterior, cuando Telefónica anunció la provisión para hacer frente al plan de bajas en España.

Detalles de los indicadores

La ganancia neta sin ajustes entre julio y septiembre crecería un 5% frente al segundo trimestre, hasta US$ 862 millones, y en el conjunto de los nueve primeros meses se situaría en US$ 2.400 millones, un 20% menos.

A su vez, entre julio y septiembre, el grupo registró unos ingresos de US$12.300 millones, un 1,2% más que en el segundo trimestre de 2020 en términos orgánicos. Con respecto al tercer trimestre de 2019, supone una reducción del 12,1% en términos reportados, provocada por la pandemia y el comportamiento de los tipos de cambio.

En el conjunto de los nueve primeros meses, los ingresos suman US$ 37.800 millones, un 10,7% menos reportado. De manera orgánica el descenso se limita al 3,7% para toda la compañía y al 2,5% en los cuatro mercados estratégicos, España, Alemania, Reino Unido y Brasil.

Según Telefónica, las medidas aplicadas para controlar los gastos operativos y de capital permitieron contener el efecto directo del Covid-19 en las cuentas. En el tercer trimestre, su repercusión en los ingresos se recortó en un 18,9%. El impacto del desfavorable comportamiento de los tipos de cambio resta US$ 1.127 millones en los ingresos. La teleco precisó que, gracias a las estrategias de cobertura desplegadas, su reflejo en la generación de caja queda reducido hasta los US$ 222 millones en el tercer trimestre.

En su video corporativo, el Consejero Delegado de la compañía, Ángel Vilá, defendió la resiliencia de las cifras alcanzadas en España, Brasil, Alemania y Reino Unido, indicando que su resultado operativo (Oibda-Capex) repunta un 5,2% en términos orgánicos en el tercer trimestre interanual, acelerándose desde el 1,9% en el segundo trimestre.

La generación de flujo de caja alcanzó los 1.579 millones de euros (US$ 1.860 millones), un 60% más que en el segundo trimestre de 2020 y un 13,2% mayor que la del tercer trimestre de 2019.

Por países, España proporciona el 29% de los ingresos acumulados en los nueve primeros meses, con US$ 10.800 millones. Brasil aporta el 18%, con US$ 6.600 millones; Alemania, el 17%, con US$ 6.476 millones; Reino Unido, el 15%, con US$ 5.837 millones; e Hispam, el 19%, con US$ 7.039 millones. Telefónica Infra, con US$ 715 millones, suma el 2% restante.

Otras áreas de negocios

En cuanto a las nuevas unidades de negocio, prolongan su dinámica de crecimiento en el tercer trimestre. Los ingresos de Telefónica Tech aumentan un 15,4%, hasta los US$ 1.308 millones, en los nueve primeros meses favorecidos por un contexto en el que las empresas demandan cada vez más servicios tecnológicos y de valor añadido.

Telefónica Infra, por su parte, muestra unos ingresos de US$ 715 millones, con el negocio de torres mostrando crecimientos superiores al 20%. En el tercer trimestre, Telxius, la empresa de infraestructuras de telecomunicaciones de Telefónica (participada también por KKR y Pontegadea), ha ejecutado la primera fase de la adquisición de emplazamientos en Alemania con la incorporación de 6.000 torres. Cuando finalice el proceso, Telxius contará con una cartera de 33.000 emplazamientos y habrá duplicado su tamaño desde su creación en 2016.

La operadora señala que, durante el tercer trimestre, ha avanzado en el cumplimiento de las prioridades estratégicas establecidas en noviembre de 2019. "Además de progresar en la operación en Reino Unido para crear un operador convergente con la fusión entre O2 y Virgin Media, las redes 5G están ya encendidas en los cuatro mercados principales del grupo", dice la teleco.

La compañía indica que ha seguido trabajando en reducir su exposición en Hispam, gestionando activamente el portfolio y pendientes de la aprobación de la venta de la operación en Costa Rica. Y también ha reforzado Telefónica Tech, con las tres compañías operativas (Cyber, Cloud, IoT y Big Data) ya incorporadas y completamente funcionales, y Telefónica Infra, en este caso con la sociedad conjunta lanzada junto a Allianz para desplegar fibra óptica en Alemania.

"Telefónica continúa mostrando su fortaleza ante la situación insólita que estamos viviendo, en la que la digitalización y la conectividad seguirán siendo claves para la recuperación económica. Gracias a la ejecución de la estrategia presentada hace un año y a la solidez de nuestro negocio, en el tercer trimestre mejoran las tendencias, con una clara recuperación de la actividad comercial en nuestros mercados clave. Crecemos en ingresos respecto al trimestre anterior. Además, seguimos optimizando la caja operativa y avanzando en línea con nuestro objetivo, ha señalado José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica.

La operadora afirma que se ha volcado en atraer y retener a los clientes de alto valor y en mejorar la experiencia de todos ellos gracias a la calidad de las infraestructuras y los servicios ofrecidos. "Este trabajo se ha traducido en un descenso de la tasa de abandono (churn) de los clientes, que baja hasta el 2,4%, frente al 2,7% de septiembre de 2019", explica la empresa.