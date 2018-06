Telecom/Tecnología Gobierno busca sumar a Argentina y Brasil para desarrollo de fibra óptica a Asia Titular de la Subtel, Pamela Gidi, además definió como prioridad unificación de procesos tarifarios de telefonía fija y móvil. Desde tocopilla Uno de los anuncios del presidente Sebastián Piñera en la cuenta pública fue que se buscará la conexión digital de Chile con Asia, proyecto de fibra óptica al que esperan incorporar algunos cambios a la iniciativa que comenzó a ver la luz en la administración anterior. Según explicó la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, la idea es sumar otros países al proyecto de tal forma de aumentar la demanda digital de esta inversión que alcanza los US$ 650 millones. “Este es un proyecto que viene del gobierno pasado, que ha quedado en firmas de acuerdo, pero en realidad no existe presupuesto”, explicó. Para ello, la Subtel ya está en conversaciones con la autoridad de Brasil y Argentina para sumarlos, vía Chile, a esta mega red digital que contempla la construcción de un cable submarino de hasta 24 mil kilómetros. “La función de este gobierno va a ser conseguir ese financiamiento para hacer realidad este deseo. Estamos viendo cómo podemos generar demanda agregada, cómo conseguir financiamiento, la idea es compartir con varios actores esta gran inversión” explicó. Otro cambio que buscan hacer es flexibilizar el proyecto. A la propuesta de dos empresas que existen actualmente, la Subtel en forma independiente y con el aporte de otros países, buscará financiar el desarrollo de estudios de ingenierías que incluya además la conexión con China, Japón y Nueva Zelanda. Los estudios de ingeniería alcanzarían los US$ 2 millones o US$ 3 millones. “Queremos conseguir la inversión para este proyecto y poder licitarlo de manera abierta”, comentó. Una sola tarifa Otro de los cambios que quiere empujar con fuerza la Subtel es el cambio al modelo de fijación tarifaria para la telefonía. Actualmente existen dos procesos paralelos e independientes, que determina los cargos de acceso al segmento móvil y al fijo, lo que corresponde al cobro que cada empresa paga a otra cuando uno de sus usuarios se conecta a su red. La autoridad busca igualar ambos procesos y unirlos, de tal forma de realizar sólo una negociación con todas las empresas del sector cada cinco años. “La idea es juntar los quinquenios que tenemos de modo de terminar con la asimetría y las ineficiencias que se producen con esos proceso”, comentó Gidi. Para ello trabajará sobre un proyecto de ley que existe en el Congreso, haciendo sus propuestas y dándole prioridad legislativa. A juicio de Gidi, esto permitirá que todas las empresas cuenten con la misma información y puedan negociar al mismo tiempo, anulando la ventaja que tenían las firmas que negociaban al final. Además, dice que “hay una diferencia de cargos tarifarios de móviles que son más altos que los de la fija, pero incluso entre las fijas hay grandes diferencias también. La idea es hacer un proceso único y tender a la convergencia”, puntualizó. Mesas de inversión La tarea encomendada a la Subtel es aumentar en un 30% la inversión en el sector de telecomunicaciones pasando de US$ 1.500 millones a unos US$ 2.000 anuales durante este gobierno. Para ello, este miércoles la autoridad convocó a la primera mesa del sector para ver las debilidades y obstáculos que enfrentan las compañías. Esta será la primera de cuatro mesas con las empresas, sociedad civil y otros actores que están convocados para el el plan de infraestructura para desplegar la red 5G de la manera más eficiente, así con determinar cómo potenciar el internet de las cosas y, finalmente, la conexión de Chile con el resto del mundo en redes digitales, agrega Gidi. Movistar Chile construirá red de 180 kilómetros a Tocopilla Una nueva red de fibra óptica inauguró Movistar en la ciudad de Tocopilla. Se trata una conexión de 180 kilómetros que unirá esta aislada localidad convirtiéndola en una de las zonas con 200% fibra. Esto contempla el reemplazo de la actual infraestructura de cobre que existe en la localidad por la nueva tecnología.

La actividad contó con el futbolista Alexis Sánchez, quien fue invitado al colegio de la localidad Gabriela Mistral para dar el puntapié a este lanzamiento, donde se inauguró la Sala Fibra Movistar.

"Para Movistar es un orgullo ser parte del proceso de transformación digital de Tocopilla. Según datos de la OCDE, Chile está en el top 10 de los países que registran los más altos crecimientos en fibra óptica en el mundo, por lo que nuestro desafío como líderes en esta materia es seguir expandiendo su uso a lo largo del país para consolidar lo que será la red del futuro, sin importar el lugar. Esta es la verdadera forma de unir a Chile", dijo Roberto Muñoz, gerente general de Movistar Chile.

