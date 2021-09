Los flancos que deberán sortear Claro y VTR para fusionar negocios y desplegar agresivo plan de crecimiento

Telecom/Tecnología

Firma podría lograr cerca del 45% del mercado de banda ancha actual y sinergias se calculan en unos US$ 180 millones. Análisis de libre competencia podría extenderse por varios meses.

Dicen que las conversaciones se cerraron en Nueva York. Este miércoles, las matrices de Claro Chile y VTR llegaron a un acuerdo para fusionar sus negocios, lo que implicará crear uno de los tres principales actores de la industria local medido en términos de ingresos.

Un golpe para un mercado altamente competitivo, que hasta ahora había tenido su principal frente de batalla el segmento móvil, donde el foco de este actor estará en desarrollar una red de fibra óptica que permita crecer del orden de 50% a 2025 y competir de lleno en el 5G.

Según informaron América Móvil y Liberty Latin America, Claro Chile aportará su base móvil y fija -de telefonía e internet-, que reúne más de 7 millones de clientes, mientras que VTR, el líder del segmento de TV de pago y banda ancha, pondrá a disposición esta última red que actualmente está convirtiendo a fibra óptica.

Esto -destacaron- permitirá "crear un negocio con mayor escala, diversificación de producto y una estructura de capital que permitirá realizar inversiones significativas para expandir la red de fibra óptica y colocar en primer plano los servicios móviles de quinta generación".

Según datos obtenidos de los reportes financieros de las sociedades en sus matrices, la suma de la facturación de ambas compañías en 2020 alcanzó poco menos de US$ 2.000 millones, aunque esto no es completamente representativo de lo que podría ser en el futuro, ya que Claro Chile no incluirá en la operación el negocio de torres de telecomunicaciones ni el de televisión satelital, por temas de libre competencia.

Esto le permitirá acercarse a la facturación que Telefónica Móviles tuvo en Chile en 2020, que según su reporte es de más de US$ 2.010 millones, y de Entel, que llegó a más de US$ 2.940 millones. Asimismo, Wom tuvo ventas por US$ 825 millones en el ejercicio anterior.

Dentro de las condiciones económicas de la sociedad, Liberty Latin America contribuirá con una deuda neta de US$ 1.500 millones, mientras América Móvil con US$ 400 millones. Adicionalmente, la mexicana recibirá un pago a su contraparte por unos US$ 100 millones.

"Las partes esperan que el joint venture genere beneficios operativos significativos, incluyendo el correspondiente valor asociado, con un estimado de sinergias mayor a los US$ 180 millones, esperando completar el 80% de las mismas dentro de los primeros tres años posteriores al cierre de la transacción", dijeron.

Entre las metas concretas está lograr 6 millones de casas pasadas en su red de fibra óptica, de las 4 millones actuales que tiene VTR.

Para dirigir el negocio, ambas compañías crearán un consejo de administración que estará integrado por ocho personas, con cuatro representantes de cada parte. El presidente del consejo rotará entre LLA y América Móvil, mientras que algunos actos de la empresa conjunta estarán sujetos al consentimiento de ambas partes.

La noticia generó reacciones de inmediato. Jorge Atton, exsubsecretario de Telecomunicaciones, dijo a que su juicio "este acuerdo es muy bueno para Chile, se trata de dos empresas absolutamente complementarias, prácticamente no hay duplicidad de inversiones y también hay simetría en clientes de banda ancha. Creo que le hace bien a la industria, la vuelve más competitiva, sus competidores no van a querer perder terreno y los clientes se van a ver beneficiados con precios más bajos".

Mercados relevantes y libre competencia

Para lograr concretarse, el paso más relevante que viene es el análisis de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), hasta donde las partes concurrirían entre este miércoles y jueves con la solicitud formal. Se estima que podría haber una resolución a mediados de 2022.

Sofía O'Ryan, counsel de DLA Piper, explica que "no cabe duda de que uno de los focos principales de la FNE para realizar el análisis será el internet fijo. En dicho segmento, la entidad no sólo pasaría a ser la primera del mercado, sino que además es un segmento que ha tomado fuerza con el paso de los años, especialmente considerando los efectos de la pandemia".

En efecto, según datos de la Subtel a marzo, en banda ancha VTR es el principal actor del mercado, con 32,6% del mercado, lo que sumado a lo que tiene Claro, les permitiría empinarse hasta casi un 45%. El que sigue sería Telefónica, con 27,3%, y que también tiene planes de crecimiento de la mano de su sociedad con el fondo KKR.

El rol que tome la competencia en el análisis de la operación en la FNE podría ser relevante, ya que se da por descontado que podrán opinar. "Me da la impresión que podría existir oposición por parte de otros competidores de estas empresas porque de alguna manera podrían decir que se produce una ventaja que quizás otras empresas no puedan replicar y se puedan oponer", explica Cristián Reyes, senior counsel de Aninat Abogados y exjefe de las Divisiones Jurídica y de Litigios de la FNE.

Francisco Agüero, director en el Centro de Regulación y Competencia (RegCom) de la Universidad de Chile, aniticipa que el proceso que viene podría tomar varios meses y que, indudablemente, va a tener complejidades, porque hay que levantar información relevante de la industria para analizar los posibles efectos.