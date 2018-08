Subtel sumará dos bandas para el 5G: Atelmo advierte que se requiere más espectro

Telecom/Tecnología

La autoridad espera licitar, además de la congelada 3,5 Ghz, otras bandas más altas como la de 28 Ghz, para soportar mayor demanda de datos.

Uno de los planes de la Subsecretaría de Telecomunicaciones para la implementación 5G es el uso de varias bandas del espectro en forma simultánea.

Esto, según la autoridad, es clave para garantizar capacidad, velocidad y baja latencia en la transmisión de datos y la interacción entre dispositivos, como autos y ciudades inteligentes, que permitirá la nueva tecnología.

Para ello, a la banda 3,5 Ghz, que actualmente está congelada por la autoridad, se sumarán bandas en frecuencias más altas y otras más bajas. La subsecretaria Pamela Gidi informó ante la comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado que espera además sumar en la licitación la banda 28 Ghz.

“Se requiere combinaciones de bandas, la más licitada es la banda media donde nosotros hicimos la suspensión, al ver que era clave y el uso que se le estaba dando en Chile. Vamos a ocupar la banda alta 28 Ghz, la 3,5 Ghz en la media y hay que definir una banda baja”, aseguró y aclaró que con la alta no tendrán problemas, ya que se está despejada y actualmente en manos del Estado.

Con respecto a la planificación, la ministra Gloria Hutt precisó que seguirán adelante con miras al 2020. Esto, mientras en forma paralela se resuelve el recurso de protección que interpusieron Entel y Claro.

“Nuestro objetivo es seguir el proceso en curso para el despliegue de 5G, que tenemos libre y en paralelo acudiremos al TDLC para pedir el aumento del límite de banda que decretó la Corte Suprema y por otro lado debemos seguir con el despeje de la banda 3,5 Ghz”, señaló.

Gidi precisó que junto con la consulta al tribunal antimonopolio ingresarán también los principios de las bases de 5G.

Esto, según agregó, dado que la limitación del espectro con las nuevas tecnologías deben conversar entre sí para la definición del mercado del espectro.

Para la Subtel, ya no es válido el cap o límite de 60 Mhz que fue definido en 2009. “Ahora en 2018 y de cara al 5G es necesario tener un nuevo cap y para eso vamos a ir al TDLC”, dijo.

Ante el proceso de congelamiento que se discute en la Corte de Apelaciones, la ministra Gloria Hutt celebró que Telefónica se hiciera parte y espera que el tribunal acoja la solicitud de reposición que interpuso Conadecus para participar. “Ambas apoyan los argumentos de Subtel”, sentenció.

Atelmo: En Europa el promedio es 165 Mhz

La Asociación de empresas de Telecomunicaciones (Atelmo) también acudió al Senado para abordar las implicancias del fallo de la Corte Suprema.

El presidente del gremio, Guillermo Pickering, señaló que la demanda de transferencia de datos de 5G necesariamente requerirá una mayor cantidad de espectro, más aún considerando la limitación de la ley de antenas.

Si bien precisó que como gremio no puede proponer ningún límite, por ser un tema que corresponde a cada una de las empresas, si expuso la experiencia internacional.

A modo de ejemplo, precisó que en Europa, los operadores tienen un promedio de 165 Mhz para poder operar y, si se incluyeran bandas altas, se llegaría a 1.720 MHz, según las recomendaciones de la UIT.

WOM: Considerar la composición del espectro

Para Felipe Simonsohn, director de Regulación y Asuntos Corporativos de WOM, aumentar el cap no es garantía de introducir mayor competitividad. Hay que tener en consideración también la composición del espectro. "Es necesario que la asignación de espectro se haga basadas en la lógica de la libre competencia y, en ese sentido, la ministra y la subsecretaria están en esa línea", dijo.

Precisó que para futuras licitaciones recomienda también una reserva de espectro que permita garantizar la entrada de nuevos competidores. "No sabemos si en el futuro Tesla o Google querrán participar y es necesarios guardar espectro para que no se impida el ingreso de nuevos entrantes", dijo.

Aseguró que la entrada de WOM redujo los precios de los minutos en 60% y de 97% por cada gigabyte.