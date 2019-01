Amazon rompe nuevo récord: ventas superaron por primera vez la barrera de los US$ 200 mil millones en 2018

Actualidad internacional

Aunque los resultados al cierre de 2018 estuvieron por sobre las expectativas, sus proyecciones para este ejercicio causaron decepción.

Amazon reportó este jueves que sus ventas del cuarto trimestre, que incluye la temporada de Navidad, subieron a US$ 72.400 millones, ubicándose cómodamente por sobre las expectativas del mercado que apuntaban a US$ 71.900 millones.

Se trata de un crecimiento de 19,7% en comparación con el mismo período del año anterior, su menor avance desde el primer trimestre de 2015.

La cifra, sin embargo, permitió a la firma de Jeff Bezos cerrar el año con ingresos anuales por US$ 232.900 millones, rompiendo por primera vez superior a la marca de los US$ 200 mil millones.

Las ganancias por acción también superaron con creces las proyecciones de economistas, al alcanzar los US$ 6,04 por título, versus los US$ 3,75 que esperaba el mercado.

Pero las buenas cifras de la gigante estadounidense del e-commerce también vinieron con proyecciones más débiles para el trimestre en curso, lo que hizo que las acciones llegaran a caer 1% en las operaciones fuera de rueda.

Los ingresos para el período entre marzo y abril se proyectan entre US$ 56 mil millones y US$ 60 mil millones, por debajo de lo esperado por FactSet, que apuntaba a US$ 60.800 millones.