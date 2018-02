Carlos Menem: "Creo que en todos los gobiernos, salvo el mío, hubo corrupción"

Actualidad internacional

El exmandatario argentino negó que use sus fueros como senador para eludir la prisión en las causas judiciales que lo afectan.

El expresidente de Argentina Carlos Menem destacó que en su gobierno no haya existido corrupción y aseguró que todos los gobiernos la han tenido. Ello, en medio de las investigaciones en su contra.

"Creo que en todos los gobiernos, salvo el mío, hubo corrupción. No hubo corrupción. Nada", afirmó en CNN en español.

Con respecto a las causas judiciales que lo afectan, Menem negó que use sus fueros como senador, cargo que ocupa desde 2005, para evitar ser enviado a prisión.

"Los fueros parlamentarios no me protegen y no quiero que me protejan. Que se investigue todo lo que se quiera, pero no me voy a valer de esos fueros para evitar esas investigaciones", señaló el exmandatario.

Sobre Menem pesan en la actualidad dos condenas que no están firmes: una a 4 años y medio de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el pago de sobresueldos durante su gestión al frente del Ejecutivo y otra a siete años de cárcel por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia entre 1991 y 1995, por la que ya estuvo en prisión preventiva domiciliaria en 2001.

En las elecciones del pasado octubre, y en medio de la polémica, Menem pudo finalmente renovar su banca en la Cámara Alta, pese a que su candidatura había sido impugnada por estar condenado.

"No tengo ninguna condena, por empezar. Hay causas abiertas, algunas ya se están cerrando, otras falta un tiempo todavía prudencial para que se acaben todos los juicios que se han instaurado en mi contra. No sé por qué, pero bueno, hay que averiguar", agregó.