Malas noticias para Trump: cierre federal durará hasta 2019 y los estadounidenses lo culpan a él

Una encuesta de Reuters e Ipsos determinó que 47% responsabiliza al mandatario por el shutdown, frente a 33% que apunta a la oposición demócrata.

Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabiliza a los demócratas por el cierre parcial del sector público que hoy entra a su sexto día, más estadounidenses piensan que la culpa es de él.

Una encuesta conducida entre el 21 y el 25 de diciembre por Reuters e Ipsos muestra que 47% de los consultados dice que el llamado shutdown es culpa de Trump, frente a 33% que responsabiliza a la oposición. En tanto, 7% culpa al Partido Republicano.

El cierre federal afecta a una serie de agencias y servicios públicos desde la semana pasada, frente a la falta de acuerdo en el Congreso sobre la renovación del presupuesto. Trump exige incluir cerca de US$ 5 mil millones para la construcción de un muro en la frontera con México, pero los demócratas -que tienen suficientes votos en el Senado- se oponen.

El sondeo muestra que sólo 35% de los encuestados apoya que se destine dinero al muro. Apenas 25% respalda la decisión de Trump de forzar un shutdown por el tema.

La cámara baja no tiene votaciones agendadas para esta semana y no hay señales de progreso en las negociaciones, por lo que la amplia expectativa es que el cierre federal se extienda hasta 2019. El más largo que ha vivido EEUU fue en 1995 y duró 21 días.

Trump podría estar en posición más débil para negociar un acuerdo tras el 3 de enero, cuando se renueven los escaños electos en los comicios de mitad de período en noviembre. Los demócratas controlarán la cámara baja y, aunque tendrán menos escaños en el Senado, sus votos aún serán suficientes para frenar una ley presupuestaria.

Ayer, la vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee-Sanders, manifestó que "el presidente no quiere que el gobierno siga cerrado, pero no firmará una propuesta que no priorice la seguridad del país".

En tanto, la oficina del líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer señaló que el partido no considerará una propuesta que no tenga el respaldo explícito de Trump, dado que el mandatario ha cambiado de opinión muchas veces.