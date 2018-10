Twitter: ganancias superan las expectativas, pero caen usuarios

Actualidad internacional

Horas antes de que las grandes tecnológicas desilusionaron ayer al mercado, Twitter entregó resultados que superaron las expectativas en el tercer trimestre. Las ventas de la red social subieron a US$ 758,1 millones, muy por sobre las proyecciones de analistas, que apuntaban a poco más de US$ 701 millones. Las utilidades, en tanto, fueron de US$ 789 millones, en comparación con las pérdidas de US$ 21 millones que tuvo entre julio y septiembre de 2017. No obstante, el número de usuarios activos mensuales cayó hasta los 326 millones, unos 9 millones menos que lo registrado en el segundo trimestre del año y por debajo de lo previsto por analistas. Pese a ello, las acciones llegaron a dispararse 22% durante el día y cerraron con un alza de 15,47%.

"Tenemos a una audiencia más comprometida y estamos entregando mejores retornos a la inversión para los avisadores", dijo en una entrevista a Bloomberg el gerente financiero de la empresa, Ned Segal. "Ahora vemos los frutos de nuestro trabajo, y para iniciar el cuarto trimestre, tenemos el viento a favor".

También anunció que pretende aumentar su número de trabajadores en cerca de un 15% a fin de año, manifestando que "nuestra retención y nuestra habilidad de atraer a personas a Twitter han mejorado".