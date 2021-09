Brasil fija subasta de telefonía móvil 5G para el 4 de noviembre y espera recaudar US$ 1.900 millones

El Gobierno de Brasil programó una subasta de espectro móvil de Quinta Generación (5G) para el 4 de noviembre, con expectativas de recaudar alrededor de 10 mil millones de reales (unos US$ 1.870 millones) sobre la base de las ofertas mínimas permitidas, dijeron funcionarios hoy viernes.

Los ganadores deberán invertir cerca de 40 mil millones de reales en infraestructura 5G, estima el gobierno, y el nivel de gastos de capital también se considerará como parte del valor de la oferta.

Entre las obligaciones para los ganadores de la subasta está llevar Internet de alta velocidad a miles de escuelas y construir infraestructura a lo largo de las carreteras.

El ministro de Comunicaciones, Fabio Faria, anunció la fecha de la subasta a través de Twitter. Las reglas completas del remate se publicarían el lunes, según el regulador de telecomunicaciones Anatel.

Leilão #5G aprovado = TODAS escolas conectadas! Um dos compromissos do leilão é acabar com o deserto digital no país. NENHUMA escola ficará sem internet. O 5G vai revolucionar e conectar todo o país. 🇧🇷. Missão do governo @jairbolsonaro. @govbr @mincomunicacoes pic.twitter.com/5DPzAJ3mfn