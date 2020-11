Las exportaciones e importaciones de China crecen en octubre ante la recuperación mundial

Conexión a China

Las exportaciones de China crecieron en octubre al ritmo más rápido en 19 meses, mientras que las importaciones también aumentaron, según mostraron datos oficiales, ya que la segunda economía más grande del mundo continuó recuperándose después del duro impacto de la crisis del coronavirus a principios de año.

Las exportaciones aumentaron en octubre un 11,4% con respecto al año anterior, superando las expectativas de los analistas de un aumento del 9,3% y acelerándose tras el aumento del 9,9% en septiembre.

El aumento de las exportaciones elevó el superávit comercial de octubre a US$ 58.440 millones, en comparación con la previsión de la encuesta, que apuntaba a un superávit de US$ 46.000 millones, y con el superávit de US$ 37.000 millones en septiembre.

El superávit comercial de China con Estados Unidos se amplió a US$ 31.370 millonesen octubre, frente a los US$ 30.750 millones de septiembre.

Las exportaciones de China se han mantenido en gran medida resistentes en medio de la pandemia mundial de la COVID-19, ya que la fuerte demanda de suministros médicos y la reducción de la capacidad de fabricación en otros lugares han favorecido a China.

Las exportaciones de China podrían mantenerse fuertes en el resto de 2020, ya que las empresas nacionales reanudaron la producción más rápidamente que sus rivales mundiales y venden más productos relacionados con COVID-19, como mascarillas, dijo Liu.

Sin embargo, algunos analistas dijeron que las exportaciones podrían verse sometidas a presión en los próximos meses, ya que las principales economías europeas, entre ellas Francia, Alemania y el Reino Unido, volvieron a confinarse ante la segunda ola de casos de coronavirus.

La actividad de las fábricas se aceleró al ritmo más rápido en casi una década en octubre, según una encuesta privada, aunque la encuesta oficial apuntaba a una cierta ralentización de la expansión. Los pedidos de exportación se incrementaron.

Las importaciones aumentaron un 4,7% interanual en octubre, un ritmo más lento que el crecimiento del 13,2% de septiembre, y no cumplieron las expectativas de una encuesta de Reuters de un aumento del 9,5%, pero aun así se trató de un segundo mes consecutivo de crecimiento.