Actividad económica argentina se contrae nuevamente y Fernández ya delinea acciones de reactivación

Economía

Debido a la debilidad de la economía, el presidente electo aseguró que no se seguirá endeudando, por lo que no pedirá al FMI lo que queda de préstamo disponible.

Según datos entregados por el Ministerio de Hacienda, sólo quedan US$ 1.900 millones de los US$ 44.300 millones recibidos desde el FMI. Foto: Bloomberg

Sólo quedan 13 días para que el presidente en ejercicio de Argentina, Mauricio Macri, deje la Casa Rosada y las cifras siguen dándole malas noticias.

Según datos entregados ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la actividad económica del país cayó 2,1% interanual en septiembre, lo que representa un retroceso de 1,7% frente a agosto, cuando bajó 3,8%.

Los expertos esperaban una contracción de 2,2% frente al mismo mes del año anterior, según un sondeo realizado por Reuters.

En tanto, el Indec informó que el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) retrocedió en el noveno mes un 1,6% respecto de agosto, mientras que en los primeros nueve meses del año registró una baja de 2,3% comparado al mismo lapso del año pasado.

Con estos datos, la retirada de la administración Macri sigue viéndose complicada, sobre todo por el nivel de deuda fiscal y la debilidad sin repunte de la economía.

De hecho, el medio local Perfil consignó que, según un informe elaborado por el Ministerio de Hacienda, el líder argentino destinó el 83% del préstamo recibido por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) -por US$ 44.300 millones, de un total de US$ 56.300 millones- para costear la deuda externa generada durante sus primeros tres años en la Casa Rosada, por lo que el saldo que queda disponible sería de un poco más de US$ 1.900 millones.

Reactivación económica

El 10 de diciembre se acerca a pasos agigantados y los planes para sacar a flote nuevamente la economía empiezan a surgir. La solución a las deudas que mantiene el país es uno de los puntos clave y el gobierno entrante ya está delineando cómo afrontar la situación.

La administración de Alberto Fernández pretende sostener negociaciones de deuda con tenedores de bonos privados y el FMI de forma simultánea, para así obtener mejores condiciones de pago, consignó Bloomberg.

El medio, que citó a una persona cercana al asunto, explicó que la jugada podría representar un mayor poder de negociación para el país, además de la capacidad de ajustar las propuestas para ambos actores.

La posibilidad llega a raíz del desplome que sufrieron los bonos en agosto, y también la devaluación del peso argentino que gatilló un peor escenario frente al endeudamiento. Incluso, el presidente Macri aseguró que trataría de extender los plazos de vencimiento de hasta US$ 101 mil millones, contabilizando dentro de éstos los pagos del préstamo del FMI.

En entrevista con una radio local, Fernández sostuvo que una de las prioridades de su gestión es saldar las deudas del país.

Sin embargo, dijo: “¿Tengo un problemón y voy a pedir US$ 11 mil millones más?”, aclarando que no pedirá los fondos restantes que el FMI aún tiene para entregarle a Argentina.

“Si vos tenés un problema porque estás muy endeudado, creo que la solución no es seguir endeudándote”, agregó.

Si bien descartó esta movida, Fernández aseguró que su gobierno necesitará tiempo para devolver a la economía a la senda del crecimiento.

“Siento que la gente tiene esperanzas y por eso no puedo fallar”, dijo.