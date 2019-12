Economía de Brasil crece 0,6% en tercer trimestre, por sobre lo esperado

La economía de Brasil se expandió un 0,6% en el tercer trimestre de 2019 respecto de los tres meses previos, informó el martes el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), por sobre el alza prevista de 0,4% y la tasa más alta desde el primer trimestre del año pasado.

En la comparación interanual, el producto interno bruto ganó un 1,2%, también por sobre la expansión de 1,0% prevista por expertos.

El presidente del país, Jair Bolsonaro, reaccionó ante las cifras a través de su cuenta oficial de Twitter: "El PIB crece 0,6% en el trimestre (IBGE). Sumado a la tasa de interés más baja de la historia (5%), el crecimiento de la inversión (2,9%/año), entre otras cifras positivas de la industria, el comercio y el turismo, están seguros de que estamos en el camino correcto", escribió.

- PIB cresce 0,6% no trimestre (IBGE). Somado a menor taxa de juros da história (5%), o crescimento do investimento (2,9% /ano), entre outros números positivos da indústria, comércio e turismo, a certeza de que estamos no caminho certo. 👍🇧🇷