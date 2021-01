Exportaciones chilenas de bienes y servicios a EEUU aumentan más de 50%

Economía

Si bien 2018 fue un año récord para Chile en cuanto a sus exportaciones, la guerra comercial entre China y Estados Unidos marcó un precedente a nivel internacional que hizo caer el comercio global en 1,1%.

A minutos de que la administración del expresidente Donald Trump entregara el mandato al presidente Joe Biden, ProChile realizó un completo análisis de la evolución de las exportaciones nacionales a ese mercado.

Si bien 2018 fue un año récord para Chile en cuanto a sus exportaciones, la guerra comercial entre China y Estados Unidos marcó un precedente a nivel internacional que hizo caer el comercio global 1,1%, perjudicando los envíos chilenos no cobre a este destino en 2019.

En la última década, Estados Unidos se mantuvo como el principal foco de las exportaciones chilenas no cobre. Así, entre 2010 y 2020, los envíos de bienes y servicios sin considerar el metal rojo a este país aumentaron 54,5%, pasando de US$ 4.257 millones a US$ 6.577 millones.

“Estamos cerrando una década importante para nuestras relaciones comerciales, que ha sido muy favorable en un marco global. Si bien es cierto que los dos últimos años han sido más complejos, el primero a causa de la guerra comercial entre China y Estados Unidos y la pandemia en 2020 que provocó que la economía norteamericana se contrajera 2,4%, con un impacto directo en la demanda de bienes y servicios chilenos, en el largo plazo el crecimiento de nuestros envíos a Estados Unidos ha sido constante” expresó la directora internacional de ProChile, Carolina Vásquez.

En el período, la tasa anual de crecimiento promedio fue de 4%.

Asimismo, la directora de ProChile agregó que “confiamos en que el programa económico del presidente Biden permitirá una pronta recuperación, y por ende una vuelta al crecimiento de nuestras exportaciones hacia este mercado. Es un incentivo para intensificar nuestras acciones promocionales en Estados Unidos, manteniendo nuestra fuerte alianza comercial, en la medida que se logre controlar la pandemia”.

Entre 2017 y 2020 las exportaciones nacionales no cobre a EEUU crecieron 1% promedio, pero mostraron importantes peaks. Si bien en 2019 Chile sufrió el impacto de la guerra comercial con una caída de 6%, y en 2020 debido a la pandemia los envíos de bienes y servicios no cobre anotaron un retroceso de 3%, en 2018 las exportaciones chilenas crecieron 12,2%, alcanzando US$ 7.248 millones y marcando un año histórico en la década.

En tanto, en el período comprendido entre 2010 y 2016 mostraron una tasa de crecimiento anual de 6,4%.

TLC y bienes destacados

Uno de los principales factores de este crecimiento ha sido el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos, que entró en vigencia en 2004, que ha permitido que exportaciones de productos como el salmón y la trucha hayan visto un crecimiento explosivo de 287% en la década, alcanzando montos por US$ 1.735 millones en 2020.

Otro de los casos que llama la atención son los tableros de madera, que aumentaron de US$ 137 millones en 2019 a US$328 millones el año pasado.

La tendencia de la última década para los envíos a EEUU mantiene una pendiente positiva, dado que los productos chilenos han aumentado su cobertura geográfica en el mercado, llegando cada año a más estados.

En el caso de la exportación de servicios el balance es positivo. En la última década pasaron de US$ 137 millones a US$ 266 millones. En esta línea, ProChile está focalizado en potenciar el trabajo de una oferta exportable chilena con mayor grado de innovación y valor agregado, principalmente de servicios e industrias creativas, en un mercado que ha demostrado ser clave para el sector, y donde las proyecciones de crecimiento se mantienen al alza.

Subsectores con mayor crecimiento 2010-2020

Subsector 2010 2020 %Var 20-10 % Var. 20/19 Var 20-10 Var 20-19 Salmón y trucha 448 1.735 287% -7,7% 1.287 -146 Tableros de madera 137 328 139% 13,3% 191 39 Neumáticos y cámaras 71 229 222% -20,3% 158 -58 Manufacturas de plata 56 205 268% 54,2% 149 72 Servicios 137 266 94% 9,7% 129 24 Mandarinas frescas 9 126 1358% 48,8% 118 41 Madera contrachapada 93 193 108% 7,4% 100 13 Carne de ave 38 113 197% 15,9% 75 16 Listones, molduras y perfiles de madera 150 224 50% 7,1% 75 15 Arándanos frescos 190 240 27% -16,6% 51 -48 Frutillas congeladas 9 58 535% 35,2% 49 15 Frutas congeladas, las demás 3 46 1488% 88,7% 43 21 Naranjas frescas 29 63 114% -5,2% 34 -3 Pulpa y mermelada de frutas (cítricos, manzana, mora y otras) 10 43 347% -0,3% 34 0 Arándanos congelados 11 44 299% -5,6% 33 -3 Limones frescos 11 44 291% -16,3% 32 -8

Exportaciones principales subsectores en 2020