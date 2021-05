Fed ve peligro de derrumbe en los mercados ante apetito por riesgo de inversionistas hambrientos de rendimiento

Economía

La misma política de Alivio Cuantitativo del banco central que está empujando a los inversionistas a buscar mayores retornos está creando vulnerabilidades en el sistema financiero de Estados Unidos señaló el Informe de Estabilidad Financiera.

Un creciente apetito por riesgo en una variedad de mercados de activos está elevando las valoraciones a niveles extremos y creando vulnerabilidades en el sistema financiero de Estados Unidos, dijo la Reserva Federal en su informe semestral de estabilidad financiera.

"Las vulnerabilidades asociadas con un elevado apetito por riesgo están aumentando", dijo el gobernador de la Fed, Lael Brainard, jefe del comité de estabilidad financiera de la Junta, en un comunicado que acompaña al informe publicado hoy jueves. "La combinación de extendidas valoraciones con niveles muy altos de endeudamiento corporativo merece ser observada debido al potencial de amplificar los efectos de un evento de cambio de precios".

En este entorno, los precios pueden ser vulnerables a "caídas significativas" en caso de que disminuya el apetito por el riesgo, señaló el informe de la Fed.

Brainard y el informe mencionaron las pérdidas de los bancos derivadas de sus negocios con Archegos Capital Management, y el gobernador pidió "divulgaciones más detalladas y de mayor frecuencia".

“El evento de Archegos ilustra la visibilidad limitada de las exposiciones de los fondos de cobertura y sirve como recordatorio de que las medidas disponibles de apalancamiento de los fondos de cobertura pueden no estar captando riesgos importantes”, dijo.

Las tasas de interés cercanas a cero y las compras masivas de bonos, con la Fed adquiriendo US$ 40 mil millones en valores respaldados por hipotecas y US$ 80 mil millones en bonos del Tesoro cada mes, han impulsado la búsqueda de rendimientos y han ayudado a elevar los precios de los activos, incluidos los de inversiones riesgosas como acciones especulativas, criptomonedas y deuda de alto rendimiento. El índice bursátil Standard and Poor's 500 ha subido 12% este año.

“La verdadera historia aquí es la tensión, si acaso no la flagrante contradicción, entre la búsqueda de Alivio Cuantitativo (QE, sigla en inglés) por parte de la Fed, cuyo objetivo es reducir las tasas a largo plazo y fomentar el alcance del rendimiento, y su preocupación de que la gente realmente esté buscando rendimiento”, dijo George Selgin, investigador principal del Cato Institute en Washington, refiriéndose a la compra de bonos. "La Fed ciertamente podría reducir sus actividades de QE para contrarrestar esta toma de riesgos a medida que continúa la recuperación".

Las SPAC y acciones “meme”

“Los indicadores que apuntan a un elevado apetito por el riesgo en los mercados de valores a principios de 2021 incluyen los episodios de altos volúmenes de negociación y volatilidad de precios para las denominadas acciones meme, acciones que aumentan en volumen de negociación tras volverse virales en las redes sociales”, dijo el informe. "La elevada emisión de acciones a través de las SPAC (Empresas de Adquisición de Propósito Especial, sigla en inglés) también sugiere un apetito por riesgo mayor de lo habitual entre los inversionistas en acciones".

Los bajos tipos también están afectando a la economía real. Los precios de las viviendas subieron 12% anual en medio de una alta demanda por propiedades y una oferta escasa, mientras que un auge en la remodelación de viviendas ha ayudado a impulsar los futuros de madera a niveles récord. El índice de materias primas de Bloomberg, que rastrea todo, desde granos hasta gas natural y níquel, ha subido 19%.

El informe dijo que los aumentos en el precio de la vivienda han tenido un efecto positivo para los deudores al impulsar los valores. Aun así, señaló que los deudores en programas de ayuda, que probablemente estén empleados en industrias fuertemente afectadas por la pandemia, podrían ser vulnerables cuando salgan de protección.

El informe también señaló que las bajas tasas de interés han reducido las expectativas de incumplimiento y los estándares de suscripción se han debilitado. "La proporción de préstamos recientemente emitidos a grandes empresas con alto apalancamiento, definidos como aquellos con proporciones de deuda-Ebitda superiores a seis, ha superado los máximos históricos alcanzados en los últimos años", dijo el reporte.

