Guerra comercial: Trump recibirá a viceprimer ministro chino Liu He para destrabar pacto

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció hoy que se reunirá con el viceprimer ministro chino, Liu He, mañana en la Casa Blanca para tratar las tensiones comerciales bilaterales, apenas una semana antes de que entre en vigor una nueva subida de aranceles a las importaciones chinas.

"Gran día de negociaciones con China. Ellos quieren un acuerdo, ¿pero lo quiero yo?", señaló Trump en Twitter.

Big day of negotiations with China. They want to make a deal, but do I? I meet with the Vice Premier tomorrow at The White House.