La UE le ofrece a May postergar el Brexit en dos meses, uno menos de lo que ella solicitó

Economía

De acuerdo con un documento filtrado visto por Financial Times, el bloque dirá que "no es posible una extensión" más allá del 22 de mayo, cuando se celebran las elecciones del Parlamento Europeo.

Tras una cumbre de líderes hoy, la Unión Europea ofrecerá a la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, postergar el Brexit en dos meses, uno menos de lo que ella solicitó ayer.

La oferta está escrita en un documento filtrado al que tuvo acceso el diario británico Financial Times. May había pedido postergar el divorcio del país con la UE en tres meses -mientras busca que el acuerdo que negoció sea aprobado por el Parlamento en Londres-, pero el bloque alerta que "no es posible una extensión" más allá del 22 de mayo, para cuando están previstas las elecciones del Parlamento Europeo.

"Dado que el Reino Unido no planea tener elecciones para el Parlamento Europeo, no es posible una extensión más allá de esa fecha", se lee en la declaración.

El borrador señala otra condición: que el Legislativo británico respalde el pacto en una votación la próxima semana. "El Consejo Europeo se compromete a acordar, antes del 29 de marzo de 2019, una extensión hasta el 22 de mayo de 2019, siempre que el acuerdo de retiro se apruebe en la Cámara de los Comunes", señala el documento.

Ayer, la Comisión Europea había advertido a May que el apoyo del Parlamento era un requisito necesario para garantizar una extensión. La primera ministra pedía a los partidos dejar de lado las diferencias y dar el visto bueno a su plan.