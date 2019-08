Se abre convocatoria para participar en concurso fotográfico de APEC

Economía

El objetivo es reflejar el lema de APEC Chile 2019, “Conectando personas, construyendo el futuro”, o sus prioridades.

La foto ganadora de 2018 se tituló “Weave to the Web” y fue tomada por Danilo Victoriano, de Filipinas.

El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico abrió la convocatoria para participar en The 2019 APEC Photo Contest, un concurso que premiará a la mejor interpretación creativa a través de la fotografía.

La instancia está abierta a fotógrafos profesionales o aficionados. El objetivo es ilustrar con cámaras profesionales, digitales o teléfonos móviles el lema de APEC Chile 2019: “Conectando personas, construyendo el futuro”.

Otra opción es reflejar una de las cuatro prioridades que estableció Chile: sociedad digital; crecimiento sustentable; integración 4.0; o mujer, PYME y crecimiento inclusivo.

“Más que una competencia, The 2019 APEC Photo Contest brinda la oportunidad de participar con la comunidad APEC y que las economías comprendan cómo el público percibe las prioridades del año. Será una retroalimentación valiosa para todos nosotros”, explicó la directora ejecutiva de la Secretaría de APEC, Rebecca Santa Maria.

Requisitos para postular

El requisito para los postulantes es ser ciudadano o residente de una de las 21 economías miembro de APEC, y se pueden enviar hasta tres fotos.

La convocatoria está abierta hasta el 23 de septiembre y para postular hay que completar un formulario en línea. También se puede participar a través de Instagram siguiendo la cuenta @apec, usando el hashtag #APECPhotoContest2019 y el hashtag de la prioridad que representa la imagen, e indicando un título y locación de la foto.

Quienes participen a través de Instagram podrán ganar el APEC Influencer Award y 1.000 dólares singapurenses (US$ 720).

Todos los premios se entregarán en la moneda de Singapur (sede de la Secretaría de APEC). El ganador a la mejor fotografía recibirá el equivalente a US$ 1.823, mientras que el segundo y tercer lugar obtendrán US$ 1.458 y US$ 1.093, respectivamente.

Además, entre el 7 y el 28 de octubre se realizará una votación popular en redes sociales a la imagen favorita del público, cuyo premio será de US$ 729.

Cada foto será evaluada de acuerdo a su interpretación y mensaje en base a las prioridades de este año; la composición y calidad; y creatividad.

Los ganadores serán anunciados en la última Reunión de Altos Representantes del año de Chile, que se realizará el 11 y 12 de noviembre en Santiago.