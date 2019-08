Tras fracaso en las PASO: “El objetivo de Macri, hoy por hoy, es forzar a una segunda vuelta”

Economía

El experto en campañas electorales consideró que la dinámica social y la retórica de los procesos políticos en América Latina están desencadenando democracias que surgen desde el rechazo a dirigentes.

A 48 horas de las primarias en Argentina, analistas parecen coincidir cada vez más en que la reacción del mercado al devastador resultado para el presidente Mauricio Macri ha sido “exagerada”.

Uno de ellos es el economista argentino Juan Germano, quien en conversación con DF consideró que los mercados no tienen las mismas lecturas que los ciudadanos y que este proceso demostró el cansancio popular frente al gobierno de turno.

El experto en campañas electorales, quien participó ayer de un evento en Sofofa organizado por el Consejo Empresarial Chile–Argentina, dijo que el problema de fondo radica en que esto desencadena en democracias que no surgen por las propuestas, sino por el rechazo a los líderes.

- ¿Qué lectura da a la derrota de Macri?

- El resultado abre una disyuntiva interesante. Las PASO terminaron siendo una elección con resultados mucho más definitivos, cuando en realidad aún no se ha votado. Se inicia un proceso de campaña completamente atípico, que creo que debe poner fin a la dinámica de las primarias, al menos como está concebida ahora. La clase dirigente necesita replantear este esquema, porque genera parálisis. El Congreso termina no sesionando en un año electoral demasiado extenso. Eso no es bueno para el país.

- ¿Se podría hablar de algún error de Macri en esta campaña?

- Más allá de un error, me da la impresión de que terminó primando la dificultad económica, debido a que la recuperación ha sido muchísimo más lenta de lo esperado. Eso evidentemente pesó más en ese votante que se volcó hacia Fernández.

- Tras las PASO, vimos un mercado reaccionando mal al triunfo de Alberto Fernández, pero no es el mensaje que envió la gente.

- Los mercados no necesariamente tienen las mismas lecturas que la ciudadanía. Y esta reacción fue un tanto exagerada. Creo que así como en 2015, esta fue una elección de “rechazo”, donde lo que primó fue un cansancio frente al gobierno de turno. Macri, en su momento, se dotó de ciertos márgenes de continuidad que acompañaron su propuesta de cambio para convencer al electorado. En esta oportunidad, Fernández hizo lo mismo.

- Hubo un voto castigo.

- Exactamente. Esa es una dinámica que se ve cada vez más en las elecciones occidentales. La misma dinámica social y la retórica de los procesos políticos nos están llevando a democracias que surgen desde lo negativo.

- Y no a elegir por la mejor opción.

- Eso queda en segundo lugar. En Argentina, no hubo una campaña de discusión temática robusta. Cuesta pensar en ejes específicos de políticas públicas importantes como la inmigración, salud, seguridad, educación y, por supuesto, economía.

Posibilidad de repunte

- ¿Qué debe hacer Macri para remontar los 15 puntos?

- El objetivo de Macri, hoy por hoy, es forzar a una segunda vuelta. ¿Cómo? Con algo de crecimiento propio, y mucho más de errores ajenos. Debe enfocarse en que su rival pierda votos.

- Entonces, ¿qué debe potenciar?

- Debe apostar por los errores en la campaña de Fernández, que ya tiene cierta tensión porque se maneja entre un sector más peronista y tradicional, y el sector más kirchnerista. Pero, además, Macri debe buscar que la diferencia se haga por participación. Aumentando el nivel puede diluir la ventaja, aun cuando todos los votos no son necesariamente para Macri. Es un desafío muy complejo.

Ahora, se abre también otra etapa que es la de intentar armar consensos con otras partes del sistema político. Eso tampoco va a ser fácil, porque los otros actores pueden encontrar contraproducente juntarse o encontrar ejes comunes con un espacio político que tuvo ese resultado electoral.

- De hecho, ya empezó con acercamientos con Roberto Lavagna.

- Y eso lo que debería pasar. Macri demostró tener un liderazgo altamente pragmático. Se vio cuando eligió a Miguel Ángel Pichetto como candidato a vicepresidente y, en este caso, va a ser una muestra más.

Impacto en la región

- ¿Es la eventual llegada de Fernández un golpe a la derecha en América Latina?

- Es un reacomodamiento político. Lo que está mostrando la dinámica de América Latina es que después de esa ola ideológica más bien de centro izquierda a principio de los 2000, y el recambio masivo que se fue dando con una mirada más de centro derecha, se da inicio a un proceso variopinto. Habrá que ver cómo el argentino termina sopesando su presente, para entender qué tipo de liderazgo y de gobierno quiere en un futuro.

- ¿Qué está pasando con las encuestas que no logran atinar los resultados?

- Veo cuatro ejes para analizar. El primero, tiene que ver con la tasa de respuesta; es decir, cada vez más, cuesta que un elector responda encuestas. El segundo tiene que ver con la metodología, que está funcionando para unos casos, pero no para todos. Las encuestas parece que sirven más para analizar sociedades, pero cuesta más predecir qué va a ocurrir. El tercero tiene que ver con que ahora, más que nunca, hay problemas en las formas en cómo se hacen los sondeos. Y cuarto, esto demuestra que tenemos sociedades muy cambiantes.