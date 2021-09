Xi planea una nueva bolsa de valores china para impulsar a las pyme

Economía

China establecerá una nueva bolsa de valores en Beijing para proporcionar financiamiento a empresas innovadoras más pequeñas, dijo el presidente Xi Jinping, mientras Beijing intenta aumentar el papel del financiamiento de capital en su sistema financiero.

Xi no dio una fecha para el establecimiento de la nueva junta ni más detalles, pero dijo que "proporcionará una plataforma para pequeñas y medianas empresas innovadoras". China también "profundizará la reforma" de la National Equities Exchange And Quotations Co. , o NEEQ, una bolsa con sede en Beijing que se lanzó en 2013, dijo Xi en un discurso el jueves en la capital de China.

El gobierno de China ha dicho que quiere aumentar la participación del financiamiento de capital en su sistema financiero dominado por los bancos como parte de una campaña para reducir los niveles de deuda en su economía, y recientemente ha introducido reglas que dificultan que las empresas que administran datos de consumidores coticen en el extranjero. Washington había entregado a las empresas chinas que cotizan en Estados Unidos un plazo de tres años para permitir inspecciones de sus auditorías financieras, respaldado por una amenaza de exclusión de la lista.

China tiene actualmente dos bolsas principales, en Shanghai y la ciudad sureña de Shenzhen. Las empresas seleccionadas que cotizan actualmente en la NEEQ cotizarán en la nueva bolsa de Beijing, dijo la Comisión Reguladora de Valores de China, que regula los mercados de valores de la nación, en un comunicado después del discurso. El intercambio de Shanghai lanzó una junta conocida como STAR Market en 2019 para proporcionar financiamiento a las empresas de tecnología.

Profundizar la reforma de la NEEQ y establecer el nuevo intercambio "es una medida importante para implementar nuestra estrategia nacional de desarrollo impulsada por la innovación y continuar cultivando nuevos motores de desarrollo", dijo la CSRC en una declaración separada. "También es una medida importante para profundizar la reforma estructural del lado de la oferta financiera".

El NEEQ, también conocido como New Third Board, fue diseñado para tener requisitos de cotización menos estrictos que los dos principales mercados de valores de China. Ha tenido problemas con la liquidez desde su lanzamiento, lo que ha llevado a una alta proporción de acciones que no se negocian activamente. La junta lanzó NEEQ Select, un nuevo nivel con requisitos de cotización más estrictos, en 2020.

Xi no comentó sobre ninguno de los recientes movimientos regulatorios para controlar las plataformas de Internet y las empresas de educación que han sacudido los mercados financieros en los últimos meses.

Durante el discurso en una cumbre dirigida por el gobierno sobre comercio de servicios, Xi enfatizó la apertura gradual de China a la inversión extranjera en sectores de servicios como finanzas y atención médica, donde Beijing ve la introducción de la competencia extranjera como una parte clave para modernizar su economía.

Xi dijo que China continuará abriendo servicios "explorando" la creación de una zona de innovación designada para el comercio de servicios y mediante una "lista negativa" a nivel nacional. China ha publicado anteriormente estas listas para nombrar sectores prohibidos para la inversión, y se permiten inversiones en otras áreas.

"China está dispuesta a trabajar con todas las partes para continuar la cooperación abierta", dijo Xi, y agregó que China "compartiría las oportunidades de desarrollo del comercio de servicios, a fin de promover la recuperación y el crecimiento de la economía mundial".

El colapso del turismo internacional, que se ha desplomado a nivel mundial debido a la pandemia, ha afectado al comercio mundial de servicios. Las importaciones y exportaciones de servicios de China cayeron un 15,7% interanual a 4,6 billones de yuanes (US$ 712.500 millones) en 2020, principalmente debido a la fuerte caída del turismo, según cifras oficiales .

Debido a que los turistas chinos gastaron mucho más en el extranjero de lo que los turistas extranjeros gastan dentro de China, el país ha tenido un déficit persistente en el comercio de servicios, que superó los 1,5 billones de yuanes en 2019. Ese déficit se ha reducido en los últimos años debido al rápido crecimiento de las exportaciones de servicios, en parte debido al éxito en el extranjero de empresas de tecnología como el propietario de TikTok, Bytedance Ltd.

China restringe estrictamente el acceso a empresas extranjeras en algunos sectores, como los servicios digitales, prohibiendo efectivamente que las plataformas de redes sociales en el extranjero, como Facebook, atiendan a los consumidores del país. El país tiene políticas más restrictivas sobre el comercio de servicios que el promedio visto en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, según un índice compilado por el club de economías en su mayoría ricas.

Sin embargo, China ha abierto estratégicamente algunos sectores en los últimos años y su restricción del comercio de servicios ha experimentado una de las mayores caídas de cualquier país desde 2014, según la OCDE.