Natura da el golpe y acuerda la compra de su rival y pionero de la venta directa, Avon

Multinacionales

El acuerdo valoraría a la empresa estadounidense en US$ 2 mil millones, dijeron personas con conocimiento del asunto a Financial Times.

Natura Cosméticos, la empresa brasileña dueña de The Body Shop, acordó la compra de Avon Productos en un acuerdo accionario que valora a la compañía estadounidense en más de US$ 2 mil millones, dijeron a Financial Times personas con conocimiento del asunto.

Natura se quedaría con un 76% del grupo combinado, mientras que el resto quedaría en manos de los accionistas de Avon, explicaron las fuentes.

El acuerdo, que se ha estado trabajando por meses, sería anunciado hoy mismo, dijo una de las personas al diario británico.

Mercado en auge

Avon ha enfrentado problemas financieros por años, y en enero se vio obligada a reducir 2.300 puestos de trabajo. El valor accionario de la firma ha caído dramáticamente, y se ubicaba en torno a US$ 1.400 millones en base al precio de cierre de sus títulos el martes.

La marca, una pionera en el modelo de venta directa, no fue capaz de superar la competencia de compañías de cosméticos rivales que se adaptaron más rápidamente al cambio que significó para el mercado la irrupción de las redes sociales.

Avon ha perdido participación de mercado ante Sephora, propiedad de LVMH, Estée Lauder and L'Oréal.

Los adolescentes han impulsado un auge en la industria de la belleza, alentados por videos tutoriales que ven en Instagram y luego corren a buscar esos productos online o en tiendas físicas.

Natura, que ha estado buscando oportunidades para expandirse globalmente, cree que puede revivir la fortuna de la empresa estadounidense. Al comprar a Avon, podrá aumentar su alcance internacional, especialmente en Asia, Europa y Latinoamérica.