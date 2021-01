Telegram bate récord de usuarios y se lo debe a su rival, WhatsApp

Multinacionales

Plataforma rusa de mensajería superó los 500 millones de personas activas, en medio de polémica por nuevas política de privacidad de su rival, propiedad de Facebook. La app estadounidense salió en su defensa, tardíamente según expertos, y dijo que han malinterpretado los cambios en su servicio.

La crisis política en Estados Unidos -generada por la jornada violenta de la semana pasada en el Capitolio- y la repentina decisión de WhatsApp de cambiar sus políticas de privacidad catapultó a su principal rival, Telegram, a batir récord de nuevos usuarios.

Hasta el martes en la noche, la plataforma rusa de mensajería instantánea lanzada en 2013, superó los 500 millones de usuarios activos. En un mensaje enviado a sus seguidores, la firma informó que, tan sólo en las últimas 72 horas, se unieron más de 25 millones de personas.

“¡Gracias! Estos hitos fueron hechos realidad por usuarios como tú que invitaron a sus amigos a Telegram”, se lee en ese texto.

En otro mensaje aparte, publicado en su propio canal en la red, el fundador de Telegram, Pável Dúrov, dijo que este comportamiento refleja “un aumento significativo con respecto al año pasado”; sin embargo, aseguró que, “esta vez, es diferente”.

“La gente ya no intercambia su privacidad por servicios gratuitos. Ya no quieren ser rehenes de los monopolios tecnológicos que parecen pensar que pueden salirse con la suya siempre que sus aplicaciones tengan una masa crítica de usuarios”, añadió el multimillonario, de 36 años.

Así, recordó que durante los siete años activos han vivido oleadas repentinas de inscripciones, gracias a su “experiencia en protección de la vida privada de sus usuarios”.

Con ello, hizo un guiño a la decisión que tomó el 4 de enero de 2021 su más cercano competidor, cuando anunció que compartiría más datos de las personas con su casa matriz, Facebook.

Ello también tuvo consecuencias para Signal, otra aplicación de mensajería, que desde la semana pasada está en la lista de las más descargadas en las plataformas Apple Store y Google Play de varios países.

Explicación tardía

Si bien la firma propiedad de Mark Zuckerberg -que cuenta con más de 2 mil millones de usuarios- salió al paso explicando en consisten los cambios en su política de privacidad, expertos estiman que la reacción fue algo tardía.

WhatsApp dijo, en un comunicado, que ni ellos ni Facebook “pueden ver los mensajes privados, ni escuchar las llamadas; no se mantiene un registro de a quien se llama o escribe; no se comparten los contactos entre empresas y no se puede ver la localización compartida”.

También indicó que los grupos permanecen privados, que es posible configurar para que los mensajes se borren por sí solos y se puede descargar toda la data personal.

Sin embargo, su comunicación llegó después del desplome de acciones de Facebook el lunes y de que se generara la masiva migración a otras plataformas. Y es que las personas empezaron a buscar otras opciones para comunicarse explorando las ofertas del mercado.

Los millones de usuarios de la app de mensajería estadounidense habían mostrado su disgusto y preocupación frente a la idea de que sus datos privados fueran compartidos con el polémico -y ya monitoreado por los reguladores- gigante de las redes sociales.

Con la última actualización, que estará vigente a partir del 8 de febrero, Facebook y WhatsApp también podrán compartir ciertos datos de pagos y transacciones para impulsar la publicidad, mientras la compañía avanza en el desarrollo de su propio comercio electrónico, con funciones de tiendas digitales como Facebook Shops.

El objetivo final de esto sería avanzar con la apuesta por monetizar la plataforma de mensajería.

Opiniones de líderes

La polémica llegó a los más altos representantes empresariales y políticos.

El primero en pronunciarse fue el fundador de Tesla y el hombre más rico del mundo, Elon Musk, quien pidió a sus seguidores -a través de Twitter- que comenzaran a utilizar Signal como plataforma sustituta de mensajería.

Ayer se sumó el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien invitó a sus 6,6 millones de seguidores en Twitter a suscribirse a su canal de Telegram. En el día había reunido solo un poco más de 137.000 personas.