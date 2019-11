TikTok, una de la compañías chinas más valiosas que quiere conquistar el mundo

Multinacionales

Respaldada por Bytedance, una de las compañías privadas más valiosas del mundo, la 'app' de microvídeos arrasa entre los adolescentes. Su ascenso internacional es seguido con cautela por Facebook y Google.

Si tiene hijos adolescentes, probablemente sepa qué es TikTok. La heredera de Musical.ly se ha convertido, con permiso de Instagram, en la aplicación favorita de millones de jóvenes de todo el mundo. A los adultos nos chirría, a ellos les encanta. TikTok les permite visualizar, crear y compartir microvídeos frívolos en los que bailan, hacen playback, lanzan retos virales, actúan, dibujan o muestran a sus mascotas.

Tras superar en un tiempo récord los 1.000 millones de descargas, TikTok es ya un fenómeno global que miran con cautela gigantes como Facebook y YouTube. Detrás está Bytedance, una joven start up china respaldada por SoftBank. Hasta hace poco desconocida en Occidente, es una de las empresas privadas más valiosas del mundo, con una valoración de US$ 75.000 millones, y mira ya a Bolsa.

Es la primera vez que una compañía china triunfa fuera de su país con una aplicación para móvil.

"Su éxito radica en que ha conectado con el público adolescente y preadolescente, que es el que marca tendencia en las redes sociales", explica Ferrán Lalueza, profesor de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC. En su opinión, frente al discurso de odio o los reinos de trolls de otras plataformas, TikTok engancha a este público por su contenido "frívolo y banal" y por la facilidad con la que pueden crear vídeos con la música como hilo conductor.

"Los jóvenes buscan opciones rompedoras, estar allí donde no se encuentren sus padres", ahonda.

TikTok se ha convertido en la primera aplicación china que triunfa en Occidente, una empresa en la que fracasaron antes gigantes como Tencent con WeChat. Bytedance ha construido su éxito creando una app para el mercado internacional, TikTok, diferente a la que opera en su país de origen desde 2016, denominada Douying. Tras comprar su rival Musical.ly en 2017 por US$ 1.000 millones, TikTok está disponible en más de 150 mercados y en 75 idiomas. Una agresiva campaña publicitaria -con influencers y anuncios en redes como Snap o Instagram- ha ayudado a impulsar su crecimiento.

Noel Nuez, country manager para España y Sudamérica de TikTok, lideró desde Sao Paulo, donde reside, el lanzamiento de TikTok en agosto de 2018. "TikTok es el principal destino para los vídeos móviles de formato corto", explica a Expansión.

"Hemos creado una nueva forma de generar interés por el contenido", resalta en referencia a los vídeos de entre 15 y 60 segundos que comparten los usuarios. "Lo hemos conseguido eliminando las barreras que había para la creación y consumo de contenido", apunta Nuez.

Inteligencia artificial

Una de las claves de TikTok es el uso intensivo de la inteligencia artificial. El fundador de Bytedance, Zhang Yiming (36 años) es considerado un gran experto en la materia. De hecho, el otro gran éxito de la compañía es Toutiao, un agregador que usa la inteligencia artificial para mostrar contenido personalizado.

TikTok, propiedad de Bytedance, acumula ya más de 1.000 millones de descargas fuera de China

El empleo de algoritmos para sugerir vídeos y crear una plataforma de contenido viral es una clave también en TikTok. "Se recomiendan vídeos basados en las preferencias de cada usuario para garantizar una experiencia personalizada", explica Nuez.

"Otro de los factores que nos diferencian es que nuestra plataforma cuenta con herramientas potentes y sencillas para la edición de vídeo", dice el ejecutivo, que explica que algunos efectos de edición han sido creados por el equipo de España. Lalueza ahonda en esta idea. "Mientras YouTube es un escaparate donde crea una minoría, TikTok es un laboratorio de creatividad donde cualquiera puede producir contenido", explica.

La aplicación arrasa en la Generación Z. En España, la edad de la mayoría de los usuarios oscila entre los 16 y los 25 años, dice la compañía. "En el último año hemos visto una tendencia de aumento en la edad media", apunta Nuez.

Y es que uno de los riesgos que afronta TikTok es que se quede como una aplicación nicho para adolescentes, lo que puede limitar su éxito futuro y su capacidad de atraer a las marcas. Ampliar el rango de edad de sus usuarios facilitaría llegar a mayor número de anunciantes.

"Los adultos tienen a colonizar las redes sociales de los jóvenes, adaptándolas a sus mensajes. Si fuera así, se comprometería este reino de la frivolidad que es ahora mismo y que resulta atractivo para los adolescentes", reflexiona Lalueza.

A pesar del músculo financiero de Bytedance tras sus rondas de financiación -la última, de US$ 3.000 millones- la compañía tiene el reto de probar la rentabilidad de aplicaciones como TikTok. El grupo no desvela cifras de negocio. Según The Wall Street Journal, Douyin más TikTok registraron ingresos de US$ 1.000 millones en 2018, menos del 15% de la facturación estimada del grupo.

Competencia

Su crecimiento ha encendido las alertas de gigantes como Facebook o Google. Según datos de Sensor Tower, TikTok registró 150 millones de descargas en el primer trimestre del año, últimos datos disponibles. Fue la app más bajada en la App Store por quinto trimestre consecutivo, y tercera en Google Play tras WhatsApp y Messenger.

El año pasado, Facebook lanzó Lasso, una app de vídeos de formato corto, a imitación de TikTok, que ha tenido un impacto limitado. "Tiene difícil atraer a un público que ya no está en Facebook", opina Lalueza. Mientras, The Wall Street Journal aseguraba recientemente que la Google ha mantenido conversaciones para adquirir Firework, una start up de vídeo que le permitiría competir con TikTok.