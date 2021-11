Claro en Colombia: “Nos queda la mitad del país por conectar para poder superar la brecha digital”

Ripe

En entrevista con La República, el presidente de América Móvil Colombia, Juan Archila, aseguró que el gobierno debe crear un entorno regulatorio enfocado en cerrar la brecha digital en el acceso y apropiación de los servicios.

A pesar de los esfuerzos de los últimos gobiernos, uno de cada dos hogares en Colombia carece de Internet fijo y más de 26 millones de ciudadanos no cuentan con una conexión a Internet móvil, según el Departamento Nacional de Estadística (Dane) del país.

"Tenemos que eliminar las barreras administrativas que obstaculizan las inversiones para superar la brecha de conectividad, porque nos queda la mitad de Colombia por conectar", dice Juan Carlos Archila, presidente de América Móvil Colombia, en entrevista con La República.

- ¿Cómo va el sector luego de 20 meses de pandemia y, en particular, América Móvil?

- América Móvil en Colombia, por medio de sus empresas Comcel (Claro) y HITSS, ha tenido uno de los periodos más retadores y gratificantes de la historia. La pandemia ha obligado a la empresa a focalizar sus inversiones en responder a crecimientos en demanda, en particular de transmisión de datos, que supera el 60% anual. Un efecto a lo que ningún otro sector de la economía podría responder. Producir 60% más de un año a otro. Esto es un claro reflejo de la preparación de Claro a través de sus cuantiosas inversiones, más del 50% de las del sector.

- ¿Cómo analiza el clima para las inversiones en el sector?

- Desafortunadamente, y a pesar de los esfuerzos del gobierno nacional por crear un entorno regulatorio enfocado en cerrar la brecha digital en el acceso y apropiación de los servicios, el sector ha sufrido cambios muy significativos en la regulación que generan un alto nivel de inseguridad jurídica e incertidumbre que debe ser corregida y superada a la brevedad.

- ¿En qué áreas están invirtiendo?

- Los esfuerzos siguen enfocados en cerrar la brecha digital en los territorios más apartados. Prueba de ello es que hoy solo la red 4G de Claro tiene presencia en prácticamente 100% de los municipios del país, en más del doble de municipios que su competidor más cercano. Y es que en lo que respecta a la mejora en la cobertura y en la capacidad de tráfico de la red móvil, completamos 9.066 estaciones base en todos los departamentos.

Con esto, consolidamos la mayor cobertura nacional, con presencia en 1.123 municipios con 2G, 1.119 en 3G y 1.088 municipios 4G, atendiendo a más de 33 millones de clientes móviles. Esto equivale a una cobertura de 99% en el territorio nacional, además de contar con cobertura de fibra óptica en 110 ciudades.

- La brecha digital es un problema real...

- El gobierno nacional ha sentado las bases para lograr una decidida inversión en el sector de tecnología y las telecomunicaciones. Sin embargo, se debe superar ese ambiente de inseguridad jurídica; además de lograr la alineación en la ejecución de la nueva política pública del uso del espectro para beneficio del ciudadano y no con una visión recaudatoria del Estado.

- La tecnología 5G es clave pero la subasta ya la hará el próximo gobierno...

- Entendemos que los tiempos para lograr que este gobierno adelante la subasta del espectro de 3.500 MHz, espectro que en el mundo ha sido seleccionado para sustentar las redes de 5G, ya no es factible. Esto no debe inhibir al gobierno de encontrar fórmulas que permitan poner al servicio de los ciudadanos y de los clientes empresariales este espectro en forma inmediata. Los presupuestos para el despliegue de las redes 5G ya se están definiendo en distintos países y Colombia no debe quedar por fuera de la foto.

- ¿Cómo están las relaciones con sus competidores que siguen señalando a Claro de abusar de su posición en el mercado? ¿Hay competencia real en el sector?

- La posición de dominio es una condición legal en la que se establece que un determinado actor del mercado ostenta un poder de mercado que le permite a dicho actor actuar con independencia del mercado. La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) en forma incomprensible declaró la posición de dominio de Claro a pesar de que la máxima autoridad de competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), conceptuó categóricamente que la CRC no tenía evidencia ninguna del poder de mercado de Claro ni de ningún otro actor de mercado.

No se entiende esa declaratoria en un mercado donde actualmente hay 12 operadores de servicios móviles, entre operadores de red móvil y operadores móviles virtuales, y cuando los precios de los servicios (voz y datos) han bajado un 50% o más en los últimos cuatro años, además cuando hay un supuesto nuevo operador que se adjudicó espectro en la subasta de 2019 y recientemente reportó la impresionante cifra de haber captado 1 millón de usuarios en tan sólo cuatro meses. Le comento además que la posición de dominio no es ilegal. Ilegal sería abusar de esta supuesta posición de dominio.

El gobierno debe revisar nueva y cuidadosamente las nuevas condiciones del mercado. No quisiera pensar que nuestros competidores se han aliado para aprovechar de esta declaratoria de la posición de dominio para obtener beneficios injustificados que solo les evite invertir y competir sanamente en el mercado.

- ¿Por qué sostiene que hay que superar la visión recaudatoria en lo relacionado con el espectro?

- El espectro no debe tener fines fiscales. De nada sirve promulgar y celebrar la Ley que declara a Internet como un servicio público, esencial y universal, o plantear que el espectro, insumo primordial para su prestación, debe estar orientado a maximizar el bienestar social, si el Estado sigue incrementando el precio de este recurso. Esto se convierte en una traba que impide llevar conectividad a las zonas y personas menos favorecidas. Lograr que estos cometidos legales, se vuelvan una realidad, es lo único que garantizará que se pueda avanzar en el acceso a las conexiones móviles.

Lee el artículo completo en La República.