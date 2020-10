Banco Santander pierde más de US$ 10 mil millones a septiembre por provisiones

Banca & FinTech

El impacto en los resultados se vio en todas las regiones en las que opera el banco español. Eso sí, desde la firma destacan que esto no afecta la posición de capital de la firma.

El Banco Santander registró pérdidas de US$ 10.686 millones entre enero y septiembre de 2020, por las mayores provisiones para paliar el impacto de la pandemia de Covid-19 y por los ajustes realizados en el segundo trimestre del año, según informó la firma hoy al regulador financiero español.

Este resultado, que contrasta con los US$ 4.370 millones que ganó en el mismo período del año pasado, se debe a la actualización del fondo de comercio de sus inversiones históricas y de los activos fiscales diferidos (DTAs) realizada en el trimestre pasado, lo que generó un cargo extraordinario de US$ 14.881 millones.

Como se comunicó en el segundo trimestre, "este ajuste no afecta a la posición de liquidez ni de solvencia" del banco, explicó la firma en su reporte. Además, la entidad destacó que las ganancias ordinarias de los tres primeros trimestres del año, sin esos ajustes, llegó a US$ 4.320 millones.

"A lo largo de estos meses, Santander ha concedido moratorias a hipotecas y otro tipo de préstamos por más de US$ 134.634 millones, alrededor de un 13% de su cartera crediticia", explica la nota publicada por el banco, que recuerda que el 66% de ellas ha expirado.

Por áreas geográficas, la entidad logró ganancias ordinarias de US$ 2.388 millones en Europa, un 44,4% interanual menos, debido a los menores ingresos de clientes, a las mayores provisiones por el impacto del Covid-19 y a la desaceleración macroeconómica.

En Norteamérica, que incluye México y Estados Unidos, la ganancia ordinaria bajó un 12%, hasta US$ 1.253 millones, por un aumento de las provisiones debido a la pandemia.

En América del Sur –unidad que incluye la operación en Chile–, la entidad ganó US$ 2.503 millones, un 10 % menos, también por efecto de las provisiones. Este ítem también afectó los resultados de Brasil, en particular, donde la firma obtuvo US$ 1.825 millones entre enero y septiembre, un 11% que en el mismo período en 2019.

En Santander Consumer Finance (SCF), el área dedicada a financiar bienes de consumo, las ganancias ordinarias bajaron un 22%, hasta los US$ 899 millones, con la mayoría de los mercados afectados por las medidas de confinamiento, explicó Santander en su reporte.

En cuanto a los principales márgenes de la cuenta de resultados del Grupo, el de intereses –que recoge la mayor parte de los ingresos– se redujo un 9,3% interanual, hasta US$ 28.315 millones, mientras que el margen bruto bajó un 9,6%, hasta US$ 39.392 millones, y el neto cayó un 10,3%, a US$ 20.749 millones.

La ratio de eficiencia del Santander se situó en el 46,8%, similar al 46,9% del año anterior, mientras que la rentabilidad sobre el capital tangible (ROTE) se situó en el 5,44%.