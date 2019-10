Bancos: "Se han hecho todas las coordinaciones para que el efectivo exista en los cajeros"

Banca & FinTech

Además, el presidente de la Asociación de Bancos anuncia que esta semana anunciarán un agenda para aumentar los niveles bancarización del población.

No han sido horas fáciles para la banca. Santiago y gran parte de las regiones del país comenzaron la semana con cientos de sucursales bancarias cerradas ante la situación que está viviendo el país. Aún no existe un balance por parte de la industria ni del regulador sobre cuántas oficinas se han visto destruidas por actos vandálicos.

Frente a este escenario, el presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena ayer por la noche y en medio de las sirenas de la policía conversa con Diario Financiero y cifra en más de 250 cajeros automáticos que han sido destruidos por las turbas. A pesar de eso, el máximo ejecutivo de la banca afirma que la industria busca asegurar el suministro del efectivo para la población y que están haciendo todos los esfuerzos para mantener la cadena de pago.

-¿Cómo la banca está reaccionando frente a la emergencia nacional que se ha suscitado en los últimos días?

- Tenemos un sistema central que está funcionando sin problemas. Eso significa una serie de sistemas de soportes para las sucursales que requieren de una fuerza técnica y eso está normalmente funcionando. Lo segundo, es que necesitamos comprender y conocer cuántos trabajadores llegan (hoy a trabajar). Es una situación que no podemos adelantarnos. Tercero, necesitamos evaluar permanentemente el entorno de seguridad de las sucursales. Si tenemos una manifestación y tenemos una posibilidad de daños a clientes y trabajadores hay que entender que en cualquier situación se va a cerrar, pero es algo a evaluar.

-¿Qué pasa con la distribución del efectivo?

- El efectivo no ha sido un problema hasta ahora. Se han hecho todas las coordinaciones para que el efectivo exista en los cajeros. Hay que tener presente que hay más de 250 cajeros automáticos destruidos completamente. Es una enormidad. Sin embargo, estamos mirando que no han sido destruidos los que están dentro de las sucursales y vamos a hacer el esfuerzo para que ese efectivo esté disponible.

El esfuerzo de la banca –y quiero destacarlo- son más de 60 mil trabajadores organizándose para ver cómo ayudar a construir y normalizar el país, ante lo cual, estoy pidiendo tranquilidad a nuestros clientes pero respeto a nuestros trabajadores. Acá hay trabajadores que por décadas se han levantado a las a seis de la mañana para estar antes de las nueve, entonces pido respeto por nuestros trabajadores.

-¿Han tenido algún contacto con el gobierno?

-Estamos en contacto. Hemos escuchado su respaldo y vamos a estar en contacto permanente para monitorear esto.

-Se ha hablado mucho de generar un gran acuerdo nacional ante el descontento social que se ha manifestado, ¿están disponibles para?

- Los bancos llevan décadas construyendo un sistema financiero que es un orgullo para el país y eso lo han dicho instituciones internacionales. Los miles trabajadores de la banca estarán siempre disponibles para construir el desarrollo, la tranquilidad y la normalidad del país y eso incluye por supuesto a sus ejecutivos y directivos.

-Se han escuchado reclamos ciudadanos por el alto costo de vida, las bajas pensiones, entro otros. ¿La banca ha hecho algún mea culpa por esta situación y cómo poder aportar más al desarrollo del país?

-Hay situaciones por atender y otras que requieren una reflexión distinta. Nos parece que un país que ha crecido como lo ha hecho Chile, que ha logrado bajar la pobreza como casi nadie en el mundo, no recuerdo otro país que haya logrado eso. Un país que tiene la oportunidad que ni mis padres tuvieron y mis abuelos tampoco, porque yo no vengo de una familia con riqueza. Ese país que hemos construido en estas décadas por supuesto que puede ser mejorado pero algunas de las demandas que escucho irracionalmente no me parece que sea disminuir la pobreza ni mejorar el país. No todo lo que se escucha en las redes sociales es lo que corresponde.

-Usted hace unas semanas hizo un llamado público a poner una agenda pública para aumentar la bancarización. ¿Es el momento de impulsar esas políticas?

-Sí, por supuesto. Esta semana vamos a tener un acuerdo con una institución académica -no puedo adelantar quién- pero va a ser noticia y le hemos pedido apoyo para que una universidad muy respetada nos apoye en generar un programa permanente por la inclusión y la educación financiera. Creo que esos son los principios que hay que trabajar y defender. Eso no se logra destruyendo ni generando el peligro a los trabajadores de la banca.

-¿Cuáles han sido las reflexiones que ha hecho en las últimas 72 horas con todo lo que ha pasado?

-Tengo un sentimiento de rabia y de pena por mi país por lo que como profesional he ayudado, poco puede ser, pero he ayudado a que seamos una mejor sociedad. Creo que ante la irracionalidad y el violentismo debemos unirnos para contenerlo. Los hombres y mujeres que queremos Chile no están por la destrucción y menos con la delincuencia. Lo que pido como un simple trabajador de un banco, que he estado 40 años en la actividad bancaria, que he me tenido que levantar siempre muy temprano y trabajar intensamente, es que aquellos que queremos el país hagamos un esfuerzo de unidad para contener el desquicio que estamos viendo.