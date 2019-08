Bancos señalan que normas de Basilea III deben ser simétricas para todos los actores del sistema

Banca & FinTech

El gremio además señaló que se pone a disposición de la CMF para discutir temas técnicos de los reglamentos que se dictarán.

Ayer la Comisión para el Mercado Financiero dio el puntapié para la implementación de los nuevos requerimientos de capital alineados a los estándares de Basilea III que contempla la estrenada Ley de Bancos que entró en régimen a comienzos de años con la publicación de la primera normativa en consulta -de 16 que debe realizar en los próximos meses- referida a la metodología para definir los bancos sistémicos.

Frente a esto, la Asociación de Bancos señaló a través de un comunicado enviado ayer por la noche que valora que la CMF "ponga en consulta esta normativa, ya que representa un importante hito dentro de un proceso de implementación de la Ley General de Bancos, comenzando así la transición de la regulación bancaria hacia los lineamientos internacionales en esta materia".

La norma sobre bancos sistémicos y capital asociado es de vital importancia para el sector, ya que implicará mayores requerimientos de capital -que irán desde 1% a 3,5%- para algunas entidades a objeto de internalizar los mayores costos que pudiese ocasionar en el sistema su deterioro financiero o eventual insolvencia. Esto, con la finalidad de acotar el impacto sobre el sistema financiero.

El gremio presidido por José Manuel Mena destacó el "sistema bancario local funciona en un entorno globalizado y, por lo tanto, la adopción de Basilea III es un paso necesario para establecer condiciones competitivas acordes a estándares internacionales, las cuales deben ser simétricas a través de las distintas instituciones que conforman el sistema bancario".

La banca además afirmó que "está estudiando la normativa en consulta, y se pone a disposición de la autoridad para colaborar desde el ámbito técnico en la discusión de esta normativa, resaltando que la normativa recientemente publicada es parte de un conjunto más amplio de normas, requiriéndose una evaluación de todas ellas para dimensionar efectivamente los requisitos de capital".

Esto, los cálculos hechos por la Asociación de Bancos, decían que este proceso podría oscilar entre US$ 2.100 millones hasta US$ 27.500 millones en inyección de capital al sistema bancario. La CMF los estableció que hasta el momento son US$ 5.500 millones.